Presidentes de juntas de freguesia defenderam hoje a importância da transição digital e verde para responderem às necessidades das populações e transformação dos territórios, preocupação partilhada pelo presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre).

No segundo dia do XVIII Congresso da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), dedicado ao debate das linhas gerais de atuação, alguns dos autarcas presentes destacaram a importância da transição digital e verde na “transformação dos territórios”.

Para o presidente da União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, no distrito de Lisboa, Pedro Brás, estes órgãos autárquicos “não podem perder” a oportunidade de “tornar as freguesias na próxima década mais sustentáveis, digitais, eficazes, coesas, resilientes e inclusivas”.

“Sabemos que o caminho é longo, mas cá estaremos para dignificar o nosso trabalho”, afirmou o congressista, salientando que, para tal, as freguesias podem aproveitar os fundos europeus, o programa Portugal 2030, bem como o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Considerando a transição digital e verde uma aposta fundamental no âmbito das linhas gerais de atuação da Anafre, também o presidente da junta de freguesia de São Victor, no distrito de Braga, Augusto Alexandre, destacou a importância destas ferramentas.

“É impensável que no século XXI tenhamos freguesias sem saneamento básico, é impensável termos freguesias com fracos acessos automóvel, mas é ainda mais impensável que os nossos cidadãos não tenham acesso à Internet e comunicação por falta de rede e do Estado, que deveria ter garantido o acesso à rede”, salientou.

À semelhança do autarca da freguesia do concelho de Sintra, Augusto Alexandre defendeu igualmente que o acesso à Internet e meios digitais tem de ser garantido, mesmo que para tal seja necessário recorrer a “fundos estruturais”.

“A digitalização é um objetivo nacional e a Anafre tem de garantir o direito a todos ao acesso à Internet e a uma rede eficaz”, destacou.

Também o presidente da Anafre, Jorge Veloso, afirmou que as freguesias necessitam que “algo seja feito”, tanto em termos digitais, como energéticos, principalmente nos designados “territórios desertificados”.

Aos mais de mil congressistas que desde sexta e até domingo estão reunidos no Altice Forum Braga, o presidente da Anafre anunciou que será aberta uma candidatura para que todos estes órgãos autárquicos possam ter acesso à Internet e “meios capazes de efetuar um trabalho com qualidade”.

A Anafre iniciou na sexta-feira, em Braga, o seu XVIII Congresso, na sequência das eleições autárquicas, onde cerca de mil autarcas discutem temas como as novas competências, a reorganização administrativa e o acesso a fundos comunitários.

O congresso, sob o lema “Freguesias 20/30 Valorizar Portugal”, deverá ainda reeleger como presidente da Anafre o socialista Jorge Veloso, que encabeça a lista de consenso que irá a aprovação dos congressistas.