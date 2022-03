Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O construtor Hispano Suiza, que apresentou em 2019 o coupé eléctrico Carmen, com 1020 cv, vai estar presente com a versão Carmen Boulogne, ainda mais potente, no Concours d’Elegance da ilha Amelia, na Florida. A unidade que atravessou o Atlântico vai ficar por aí, uma vez que foi adquirida por um cliente norte-americano.

A Hispano Suiza é um construtor espanhol desconhecido para a maioria. Mas entre 1904 e 1946, entre carros de competição e os mais luxuosos coupés e berlinas do mercado mundial, comercializou mais de 12.000 viaturas e 50.000 motores de avião, outra “especialidade” dos seus engenheiros. Regressou à fabricação de automóveis de luxo em 2019, desta vez 100% eléctricos e com mais de um milhar de cavalos, comercializados por 1,5 milhões de euros, antes de impostos. Agora voltou a ser notícia ao iniciar a exportação da versão mais potente do seu desportivo, o Carmen Boulogne, que eleva ainda mais a potência, o preço e a exclusividade.

O Carmen é um coupé de duas portas de estética discutível, mas talvez por isso mesmo inconfundível. Integralmente construído em fibra de carbono, chassi e carroçaria, o modelo tem um interior para dois, mas repleto de requinte e luxo, com a Hispano Suiza a alegar que os seus clientes podem escolher entre as 1904 diferentes possibilidades de personalização, de materiais a cores e texturas.

Interior luxuoso no Hispano Suiza. Há 1904 possibilidades de personalização, por dentro e por fora 6 fotos

O primeiro modelo da nova Hispano Suiza, o Carmen, conta com tracção apenas no eixo traseiro, onde monta quatro motores (de início o fabricante chegou a falar em apenas dois motores) que somam 1020 cv. São todos eles alimentados por uma bateria de 80 kWh, colocada em T, ao centro e atrás dos assentos, com um sistema eléctrico a 700V, para reduzir a intensidade da corrente (amperes) para atingir a mesma potência (kW). A tecnologia eléctrica foi fornecida pelo parceiro tecnológico Nextev, que venceu o primeiro campeonato de Fórmula E, com Nelson Piquet Jr ao volante. A autonomia esperada ronda os 400 km, se o modelo for utilizado com muita “calma”.

Se o Carmen foi a primeira versão a ser construída e fornecida aos clientes, com 19 unidades a serem fabricadas, a versão mais potente, o Carmen Boulogne, com os quatro motores a fornecerem agora mais 95 cv, atinge no total 1115 cv e 1150 Nm. O ganho de potência pode não impressionar, mas é suficiente para este coupé com apenas 1690 kg ganhar mais uns décimos e ir de 0-100 km/h em 2,6 segundos, para depois atingir 290 km/h. À semelhança da potência, o preço dá igualmente um pequeno passo em frente, ou melhor, para cima, com as cinco unidades que serão fabricadas a serem propostas por 1,65 milhões de euros, sem taxas.