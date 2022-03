Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É considerado um bunker voador e um avião do “juízo final”. O Ilyushin Il-80, criado durante a Guerra Fria a partir do modelo Il-86 da década de 70, é o avião de Vladimir Putin capaz de resistir a um ataque nuclear, segundo escreve o El Español.

Criado para servir enquanto posto de comando aéreo para altos funcionários em momentos de crise é, além do avião presidencial, a aeronave mais segura do governo russo.

O homólogo norte-americano é uma versão militar baseada no Boeing 747-200. Segundo a Força Aérea norte-americana, o avião está protegido contra potenciais efeitos nucleares e térmicos, contando com tecnologia de satélite. Os aviões do “juízo final” norte-americanos e russos foram originalmente criados durante a Guerra Fria e concebidos a pensar nos piores cenários, ainda que atualmente tenham outros propósitos e voem regularmente como parte de operações de rotina.

Há cerca de um ano e meio — em outubro de 2020 —, a agência estatal TASS dava conta da vontade de Putin em substituir este avião por versões modificadas do Ilyushin Il-96-400M. No verão do ano passado era a vez da agência RIA anunciar a conversão de duas unidades em aeronaves antinucleares. Mas até que estas estejam prontas, Putin conta ainda com as quatro unidades Il-80 operacionais.

O interior de cada uma delas é um mistério e também um dos segredos mais bem guardados de Kremlin, de acordo com a publicação já citada. Todas as janelas da fuselagem foram eliminadas, à exceção daquelas que se encontram no cabine dos pilotos, há antenas para comunicação via satélite, bem como geradores de eletricidade extras a julgar pelas duas cápsulas instaladas sob cada uma das asas — é ainda bem provável que os sistemas analógicos sejam preferidos às tecnologias digitais.

Entre os poucos detalhes conhecidos sobre o aparelho está o facto deste permitir o contacto com a frota de submarinos nucleares da Rússia. Além de ser capaz de resistir a uma explosão nuclear por estar preparado para suportar o pulso eletromagnético fruto de uma expulsão nuclear.

Em dezembro de 2020, ladrões roubaram equipamentos técnicos de uma destas aeronaves militares secretas conhecidas por “Doomsdat Plane” (isto é, “juízo final”, o momento que a Bíblia diz seguir o fim dos tempos e em que Deus julgará todos os homens). Ainda que as autoridades russas suspeitem que o crime tenha sido orquestrado por ladrões comuns, o roubo foi uma violação de segurança embaraçosa para o Kremlin, nota o The New York Post.