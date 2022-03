Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Kiev é sempre bonita, mesmo em tempo de guerra.” As palavras são de Mykhailo Podolyak, conselheiro do Presidente ucraniano, que publicou um vídeo no Twitter em que três membros do núcleo duro de Volodymyr Zelensky passeiam pelas ruas de Kiev, a capital ucraniana.

Em ucraniano, os elementos da equipa de Zelensky garantem não ter medo das forças russas e não abandonar Kiev. Apesar de lamentarem que cidade esteja tão vazia, agem com naturalidade e brincam com o facto de terem encontrado café.

Kyiv is always beautiful. Even during a wartime..@ZelenskyyUa team is permanently on the working places.@arakhamia_david pic.twitter.com/ONzy4R8oSA — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022

Este sábado, cerca de duas mil pessoas foram retiradas da região de Kiev, através de uma coluna de 40 autocarros que chegou à vila de Bilohorodka durante a tarde. As equipas de resgate estão a prestar assistência médica e psicológica a estas pessoas que tentam fugir do conflito.

O presidente da câmara de Kiev anunciou que as autoridades já estão a armazenar medicamentos, produtos e bens de primeira necessidade, antevendo uma possível invasão por parte das tropas russas, que já bombardeiam os arredores — a imprensa internacional tem apontado para um posicionamento a cerca de 25 quilómetros de Kiev.

“Amigos, queridos habitantes de Kiev, a capital, em redor da qual continuam os combates, prepara-se para se defender; continuamos a reforçar os pontos de controlo; criamos reservas de produtos, medicamentos e bens de primeira necessidade”, garantiu o autarca, numa mensagem dirigida aos habitantes de Kiev.

Vitaliy Klitschko explica que “a cidade oferece um transporte de passageiros em autocarros, e as equipas de resgate recolhem as pessoas em estações ferroviárias; os que quiserem sair da cidade são enviados de comboio para o oeste da Ucrânia”.

Além disso, este sábado, uma grande faixa da cidade de Makariv, a cerca de 50 quilómetros de Kiev, sofreu danos significativos aparentemente provocados por ataques perpetrados por forças russas. A edição internacional da CNN validou as fotografias partilhadas nas redes sociais durante o dia de sábado, que mostram grandes danos em apartamentos, escolas, instalações médicas e num jardim de infância.

As imagens dos membros da equipa de Zelensky surgem também no dia em que as negociações entre a Ucrânia e a Rússia prosseguem por videoconferência, já depois de três reuniões presenciais que terminaram sem consenso. A única medida que saiu destas conversas foram os corredores humanitários, que, ainda assim, têm sido desrespeitados pelas tropas russas.

Apesar disso, a Ucrânia disse, este sábado, estar pronta para negociar com as forças russas, embora tenha deixado claro que não vai optar pela rendição nem aceitar qualquer ultimato. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, referiu-se também exigências “inaceitáveis” por parte da Rússia.

“Vamos continuar a lutar. Estamos prontos para negociar, mas não vamos aceitar nenhum ultimato e não nos vamos render”, disse Kuleba, citado pela Reuters.