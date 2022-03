Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mario Terán, o soldado boliviano que em 1967 matou guerrilheiro Ernesto “Che” Guevara, morreu esta quinta-feira, com 80 anos, vítima de doença prolongada.

Foi o pior momento da minha vida”, afirmou mais tarde, segundo o The Guardian. “Eu vi Che grande, muito grande. Os seus olhos a brilharem intensamente. Senti-o a vir até mim e quando fixou o seu olhar em mim, deu-me tonturas.”

Mario Terán Salazar, o soldado que ceifou a vida ao revolucionário, foi escolhido para matar Che Guevara — na altura com 39 anos — depois de ter sido dada ordem para a execução do argentino conhecido por encabeçar a revolução de Cuba, já ferido.

‘Acalma-te’, ele disse-me, ‘e aponta bem, tu vais matar um homem’. Depois dei um passo atrás até à porta, fechei os meus olhos e disparei.”

O antigo soldado boliviano terá morrido na manhã desta quinta-feira, de acordo com o El Mundo, no hospital Corporação do Seguro Social Militar, em Santa Cruz de la Sierra (Bolívia).