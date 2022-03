O município de Gouveia, no distrito da Guarda, decidiu adiar o Festival Gouveia Art Rock, previsto para os dias 23, 24 e 25 de abril, mas vai assinalar a data com dois concertos no dia 23, foi anunciado este sábado.

A autarquia presidida por Luís Tadeu refere em comunicado enviado à agência Lusa que “as incertezas relativamente à reabertura dos espaços culturais, à mobilidade entre países e à evolução da pandemia [de Covid-19] têm levado” ao “sucessivo adiamento” do Festival Gouveia Art Rock (GAR) desde 2020.

Em 2022 mantivemos a expectativa de o poder vir a realizar, no entanto, considerou o município de Gouveia, juntamente com os parceiros, não estarem reunidas as condições que garantissem a possibilidade de completar o programa e efetuar toda a produção do festival, com a qualidade que tem marcado, na última década, o GAR”, acrescenta a fonte.

O município de Gouveia garante, no entanto, que “não deixará de assinalar o festival, no fim de semana previsto para o GAR em 2022”. Assim, no sábado, dia 23 de abril, a partir das 21h30, estão programados, para o Teatro Cine de Gouveia, dois concertos com dois dos grupos que constavam do programa anunciado em 2020.

O cartaz contará com a participação do projeto Fil´Mus, da Trigo Limpo Teatro ACERT, seguido do concerto do grupo California Guitar Trio, “grupo fundado em Los Angeles, em 1991, e que apresentará, pela primeira vez, na Europa, o Álbum ‘elegy’, comissionado pelo GAR”, segundo a nota.

O município esclarece que, deste modo, “pretende manter a ligação dos espetadores ao festival, proporcionando-lhes momentos de celebração da cultura e da música progressiva”.

O Festival Gouveia Art Rock é organizado pelo município de Gouveia desde 2003 e tem sido considerado pela crítica como “um dos melhores festivais de música progressiva do mundo”. Brevemente será disponibilizada informação sobre a aquisição de bilhetes para o concerto do dia 23 de abril, informa a autarquia.