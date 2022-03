Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Museu de Arte Moderna de Nova Iorque foi evacuado, na tarde deste sábado, após duas pessoas terem sido esfaqueadas. A polícia isolou a área e está a investigar o caso, mas o suspeito ainda está em fuga.

Due to a police investigation, avoid the area of 53rd Street between 5th & 6th Avenue. Expect emergency vehicles in the surrounding area. pic.twitter.com/ctrGbeOyVf — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 12, 2022

De acordo com o New York Post, o suspeito é um ex-funcionário do museu e as vítimas são também trabalhadoras no local. As mulheres foram transportadas para o Hospital Bellevue, mas não correm perigo de vida.

Dezenas de pessoas estavam dentro do museu à hora do sucedido e foram retiradas do edifício por razões de segurança.