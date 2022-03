Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não há nada como aquele D vermelho de derrota em jogos que acabam por não causar um mossa assim tão grande para a competição em causa. Não é o cenário ideal, longe disso, e não há equipa nenhuma que jogue para perder, mas muitas vezes esses deslizes sem acidente como aquele que aconteceu com o Liverpool frente ao Inter também pode mostrar como não há margem para relaxar nesta fase da temporada (ou para acertar três vezes no poste no mesmo jogo, como também aconteceu) sem beliscar a passagem aos quartos da Liga dos Campeões. E foi em cima desse sentimento que Jürgen Klopp fez a preparação para o encontro diante do Brighton, num regresso à Premier League naquela que era a melhor fase da época com sete vitórias.

Na conferência de imprensa de antevisão, houve um pouco de tudo. A começar pela atual situação do Chelsea. “Não é uma situação pela qual todos os funcionários do Chelsea são responsáveis, um homem é: Vladimir Putin. Eu não sei qual o papel de Roman Abramovich nisto tudo mas dizem-me que ele é próximo. Acho que o que o Governo britânico fez está certo”, referiu. Depois, as dúvidas em torno de novos casos de Covid-19 no plantel, uma ideia deixada só no ar sem qualquer confirmação mas que se enquadrava na velha máxima do “não há fumo sem fogo” que tende depois a confirmar-se. A seguir, os elogios ao próximo adversário: “O Brighton não é a melhor equipa do mundo mas é muito bom. Não considero que sejamos a melhor equipa do mundo mas agradeço as palavras simpáticas. Eles sabe que têm uma grande hipótese”.

No entanto, foi sobre o que disse a propósito dos reds que mais se falou, da qualidade de Luis Díaz ao acordo de renovação de Salah. “O impacto de Luis Díaz foi ótimo, excelente, tudo o que poderia desejar. A adaptação foi surpreendentemente rápida. Nunca sabemos o quão rápida será a adaptação de um jogador quando o contratamos mas desde o primeiro momento percebemos que estava integrado com o resto do grupo, nos treinos mas também nos jogos. Até agora, tem sido brilhante“, disse sobre o colombiano. “O Mo [Salah] está à espera que Liverpool seja ambicioso. Temos sido nos últimos anos e somos. Não podemos fazer muito mais. É assim que as coisas são. O clube fez o que podia. Agora a decisão é dele. É esse o meu ponto de vista”, adiantou sobre o egípcio, que vai terminar contrato em 2023 e que fará 30 anos em junho.

A reação do agente do avançado nas redes sociais, com várias caras a chorar a rir, mostra que este será um tema que dará ainda muito que falar mas, para já, todas as atenções estão neste final a todo o gás de época. E seriam os dois a marcar os golos do Liverpool no triunfo frente ao Brighton, no caso do colombiano com uma especial atenção do seu treinador (que lhe deu um apertado abraço) depois de ter ficado no chão após ser “atropelado” pelo guarda-redes contrário no lance do primeiro golo. Se o egípcio marcou de penálti antes de sair lesionado, o colombiano voltou a ser o principal destaque na oitava vitória seguida na Premier.

A knock to the head but a BIG hug from Jürgen Klopp after scoring… ???? Luis Díaz feeling the love from the boss! ???? pic.twitter.com/2icrLfRhFJ — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 12, 2022

Luis Diaz has scored his second goal for Liverpool. ⚽️ vs Norwich

⚽️ vs Brighton Put his head where it hurts to give the Reds the lead. ???? pic.twitter.com/Yb3BEuBZkT — Squawka Football (@Squawka) March 12, 2022

O Brighton teve uma boa entrada no jogo, capaz de provocar alguns calafrios na defesa contrária e de travar as habituais transições rápidas do Liverpool que apenas por uma vez criou perigo num desvio de Salah na área após jogada pelo lado direito que saiu ao lado (7′). No entanto, havia um risco na estratégia do conjunto da casa e que passava pela linha defensiva mais adiantada que queria condicionar a construção dos reds mas que dava muitos metros nas costas para a exploração da velocidade dos avançados e foi assim que Luis Díaz inaugurou o marcador, chegando mais cedo do que Sánchez para fazer o desvio para a baliza antes de um choque violento com o guarda-redes (19′). O Liverpool chegava em vantagem ao intervalo e vendo ainda Salah ficar próximo do segundo, numa jogada pela esquerda que acabou com remate com pouco ângulo.

Luis Diaz's first half by numbers vs Brighton: 100% tackles won (2/2)

4 ground duels won

3 ball recoveries

2 fouls received

1 goal scored An important opening goal. ???????? pic.twitter.com/vVCZxfK6vN — Statman Dave (@StatmanDave) March 12, 2022

O conjunto de Graham Potter, que está a fazer uma caminhada muito regular na Premier League, fez alguns ajustes ao intervalo e voltou para a segunda parte apostado em chegar cedo ao empate mas também da parte dos visitantes existiu outra capacidade para colocar os três avançados em ação, com Salah a acertar na trave num remate que saiu ainda desviado antes de marcar o 2-0 de grande penalidade (61′), fazendo assim a quarta época a marcar 20 ou mais golos no Campeonato antes de ser substituído lesionado por Diogo Jota. Estava feito o resultado entre mais alguns remates com perigo do Liverpool e carimbada a oitava vitória seguida que deixa a equipa com 66 pontos, a três do Manchester City que joga esta segunda-feira.

Luis Díaz's game by numbers vs. Brighton: 100% shot accuracy

100% tackle success

56 touches

9 touches in opp. box

7 duels won

6 fouls

6 x possession won

3 fouls won

2 tackles made

2 chances created

2 shots

1 goal Absolutely non-stop. ⚡️ pic.twitter.com/MzxR5ejiOj — Squawka Football (@Squawka) March 12, 2022