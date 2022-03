O treinador Ricardo Soares afirmou este sábado que o Gil Vicente tenciona pontuar no reduto do Sporting de Braga, domingo, para a 26ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, a “jogar bem” e a “divertir-se”.

Sem qualquer derrota nos últimos 10 jogos do campeonato, a equipa de Barcelos ocupa o quinto lugar, com 42 pontos, e tem a hipótese de se aproximar do vizinho bracarense, quarto, com 46, mas o timoneiro gilista avisou que a ambição de triunfar não pode sacrificar a “preocupação de se jogar bem”.

Sinto os meus jogadores com vontade enorme de irem a jogo e de se divertirem, uma das premissas desta equipa. Queremos muito jogar bem. Podemos controlar isso. Temos o objetivo inequívoco de ir buscar pontos a Braga, mas a nossa ideia de jogo tem de estar presente. Se não estiver, é porque algo não correu como projetado”, disse, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 20h30.

Para o treinador, as duas equipas “vão lutar pelos pontos até à exaustão”, graças a um “futebol de ataque, positivo, com grande qualidade” e a jogadores que “podem resolver os jogos”, tanto no lado barcelense, como no lado arsenalista.

Apesar do maior número de dias para preparar o desafio, já que os galos alinharam pela última vez em 4 de março, no nulo caseiro com o Estoril Praia (0-0), e os bracarenses derrotaram o Mónaco, por 2-0, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, na quinta-feira, o técnico gilista admitiu que a equipa treinada por Carlos Carvalhal “sabe jogar em posse” e é “forte na transição ofensiva”.

Espero um Braga forte, igual a si próprio. Tem uma ideia de jogo que salta à vista, independentemente de jogar no meio-campo com o Lucas Mineiro, o Musrati e o Castro. Eliminou [da Liga Europa] o Sheriff, equipa que, para a Liga dos Campeões, tinha vencido o Real Madrid. É uma equipa preparada para grande densidade de jogos”, detalhou.

Questionado, porém, sobre algumas análises da imprensa que dão conta do Gil Vicente como uma das melhores equipas a jogar futebol em Portugal, ou até a melhor, o treinador realçou que o grupo tem “a preocupação de jogar bem” e de “deixar a pele em campo”.

Vencedor do prémio de melhor treinador para o mês de fevereiro, atribuído pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, após votação dos treinadores da I Liga, Ricardo Soares frisou que a distinção lhe dá “responsabilidade positiva e motivação extra”, mas é igualmente testemunho de um clube que “trabalha imenso” para o sucesso.

O médio gilista Pedrinho foi distinguido como melhor jogador de fevereiro pela mesma entidade, algo que deixou o técnico “muito feliz” face ao “trabalho extraordinário” desenvolvido pelo atleta de 29 anos.

Sendo um prémio individual, foi muito merecido. Tenho outros jogadores que podem aspirar a isso. Mas, para isso acontecer, temos de continuar a jogar coletivamente”, salientou.

O Gil Vicente, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 42 pontos, defronta o Sporting de Braga, com 46, em partida da 26ª jornada, agendada para as 20h30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.