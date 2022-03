Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Contra o Tondela, no Dragão, Sérgio Conceição fez história ao tornar-se o treinador do FC Porto com mais jogos consecutivos sem perder na Liga, com 54 partidas sem derrotas. Contra o Tondela, no Dragão, Sérgio Conceição fez história ao alcançar a terceira melhor série sem derrotas de uma equipa na Liga. E contra o Boavista, já na próxima jornada, Sérgio Conceição pode continuar a fazer história se não perder e igualar o melhor registo dos dragões na Liga, com 55 jogos sem derrotas.

O técnico do FC Porto ultrapassou Bobby Robson, que era então o recordista da equipa com 53 jogos consecutivos sem perder para o Campeonato, e no Bessa pode igualar os 55 encontros sem derrotas que os dragões alcançaram entre 2010 e 2012. Com a goleada frente ao Tondela, a equipa de Sérgio Conceição chegou aos 67 golos esta temporada, superando o Benfica e tornando-se o melhor ataque do Campeonato, e marcou quatro vezes pela segunda jornada consecutiva, depois de o ter feito também contra o P. Ferreira.

Na flash interview, o técnico reconheceu que o Tondela foi “muito competente”. “Se começássemos o jogo da forma que acabámos iríamos ter as mesmas dificuldades. O Tondela apresentou-se de uma forma muito competente a defender dentro do seu 5x3x2, com oito jogadores no corredor central, o que dificultou muito aquilo que era o explorar do espaço interior. Eles bascularam de forma competente e nós, com muita gente por dentro, não explorámos os corredores laterais como devíamos e prevíamos. Apesar disso, criámos duas ou três situações na primeira parte em que poderíamos ter marcado. Até ao penálti, o Tondela mereceu porque defendeu bem, a bloquear a maior parte dos passes que tínhamos. O intervalo foi importante porque retificámos algumas coisas. Mesmo antes da expulsão, já estávamos bem no jogo, estávamos a encontrar o espaço que nós queríamos com algum desgaste do adversário. Somos uma equipa que está constantemente à procura do golo. Chegámos naturalmente a estes números que são exagerados por aquilo que o Tondela fez na primeira parte”, defendeu Sérgio Conceição.

Treinadores com + jogos sem perder pelo FC Porto na Liga ????????:

54 Sérgio Conceição????

53 Bobby Robson (contabilizados os jogos em que esteve ausente do banco, devido a doença)

43 Vítor Pereira

38 Pedroto

38 Artur Jorge pic.twitter.com/659b4TN2oJ — playmakerstats (@playmaker_PT) March 13, 2022

“Não sofrer e fazer golos é importante. Às vezes, jogar com mais um não é sinónimo de supremacia. Fomos inteligentes a encontrar os espaços. Os jogadores que entraram acrescentaram à equipa e é isso que queremos. Aqui não há titulares, há 26 titulares. Estou todos os dias com eles e, ao fim de quatro dias [depois do jogo com o Lyon], percebi qual era o estado deles fisicamente e achei que este era o melhor onze. Possivelmente, na quinta-feira, teremos outro onze. Agora vamos preparar o jogo com o Lyon”, disse o treinador do FC Porto.

Por fim, Sérgio Conceição comentou a derrota do Lyon na liga francesa, este domingo, contra o Rennes. “Não dá confiança nenhuma, é enganador. O Rennes é uma equipa que investe muito, tem um treinador muito experiente. Eu vi grande parte do jogo de hoje, não foi diferente do que eu esperava. Sabemos que o Lyon tem qualidade mas aqui no Dragão foi mais demérito nosso do que mérito deles. Temos todas as possibilidades de dar a volta à eliminatória, lembrando que depois jogamos no Bessa e o nosso principal objetivo é o Campeonato”, terminou o técnico.