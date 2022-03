O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, testou positivo à Covid-19, mas assegura estar a sentir-se bem. A confirmação foi feita pelo próprio nas suas redes sociais, este domingo.

“Acabei de testar positivo à Covid-19. Senti a garganta arranhada durante alguns dias, mas apesar de tudo sinto-me bem”, referiu Obama no Twitter, acrescentando que está “grato por estar vacinado e com a dose de reforço”. Michelle Obama testou negativo.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022