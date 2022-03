Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois do polémico caso do ginasta russo Ivan Kuliak, que subiu ao pódio com um “Z” ao peito, o desporto russo voltou a fazer uma demonstração de apoio ao exército da Rússia que está a invadir várias cidades ucranianas.

Antes do início de dois jogos de bandy, uma variante de hóquei no gelo, durante as meias-finais da liga russa, vários jogadores das equipas SKA Neftyanik, Dínamo Moscovo, Vodnik e Kuzbass, formaram o símbolo de apoio ao exército russo ao contrário do habitual alinhamento de frente para os adeptos da bancada.

No entanto, segundo revela o jornal sueco Aftonbladet, citado pelo português O Jogo, nem todos os jogadores participaram nesta demonstração. Segundo revela o jornal, o jogador sueco Simon Jansson, que joga no Kuzbass, ficou embaraçado com a atitude dos companheiros e regressou aos balneários. “Marquei uma posição com aquele gesto”, comenta o jogador que diz ter ficado incrédulo com a atitude da sua equipa.

Mas nem todos os estrangeiros se afastaram do gesto dos jogadores russos. Segundo destaca a imprensa finlandesa, Tuomas Määttä, estrela do Neftjanik, também participou na demonstração de apoio ao exército russo, ainda que visivelmente incomodado.