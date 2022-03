O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para vermelho o aviso para a agitação marítima na costa norte da ilha da Madeira e Porto Santo, havendo previsão de ondas entre os 13 e 14 metros de altura.

O aviso, que é amarelo até às 23:59 deste domingo, passa a laranja e é agravado a partir das 12:00 de segunda-feira até às 15:00 horas de terça, aponta o IPMA.

O instituto atribuiu este domingo o nome de Célia à tempestade que está prevista passar na Madeira segunda-feira, com vento, aguaceiros e agitação marítima fortes, queda de granizo e neve, trovoadas e descida “significativa” da temperatura.

De acordo com as previsões meteorológicas, haverá queda de ente nos picos mais altos da ilha, “descendendo temporariamente para cotas acima dos 1.000 metros de altitude” durante a madrugada e manhã de segunda-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A temperatura deve registar uma descida “significativa” com valores da mínima inferior a zero graus centígrados nos pontos altos da Madeira e, no Funchal, vai rondar os 11 graus de máxima e “não deverá ultrapassar os 15 graus”.

Quanto ao vento, é previsível que atinja os 100 quilómetros/hora, com rajadas até os 130 quilómetros nas partes altas, “diminuindo a intensidade a partir da tarde de segunda-feira”.

A companhia aérea Jet 2 já cancelou todos os oito voos programados para segunda-feira, indica a página da Aeroportos de Portugal (ANA) relativa ao movimento no Aeroporto Internacional da Madeira- Cristiano Ronaldo.

A capitania do porto do Funchal também emitiu avisos de mau tempo para orla marítima, recomendando a todas as embarcações que permaneçam nos portos de abrigo.

A Porto Santo Line (PSL), operador que assegura as ligações marítimas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, antecipou a viagem de regresso de hoje e cancelou as programadas para segunda-feira.

O Governo Regional, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, determinou o encerramento a partir de segunda-feira “de todos os percursos pedestres recomendados na Região Autónoma da Madeira, assim como as infraestruturas de apoio aos mesmos, uma vez que as previsões meteorológicas para os próximos dias são adversas”.

O executivo madeirense desaconselhou igualmente “a realização de qualquer atividade em espaço florestal enquanto se mantiver os alertas meteorológicos emitidos pelas autoridades competentes”, salientando que foi lançado um “alerta laranja para vento nas terras altas e zonas montanhosas” .