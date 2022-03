O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior lamentou “profundamente a morte precoce” do presidente da direção-geral da Associação Académica de Coimbra, Cesário Silva, vítima de um acidente de viação no sábado.

É com pesar que o ministro Manuel Heitor assiste à perda de um jovem representante do movimento associativo estudantil que pretendia promover a aproximação entre estudantes e entre as estruturas da UC [Universidade de Coimbra], fazendo com que aquela Universidade fosse ‘uma só casa’ como afirmou Cesário Silva”, afirmou, citado num comunicado divulgado este domingo.