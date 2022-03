Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu este domingo o ator norte-americano William Hurt, vencedor de um Óscar em 1986 pelo papel desempenhado em “O Beijo da Mulher Aranha (1985)”. O ator tinha 71 anos e a informação da sua morte foi confirmada pelo filho, Will.

É com grande tristeza que a família Hurt lamenta a morte de William Hurt, pai amado e ator vencedor de um Óscar, no dia 13 de março de 2022, uma semana antes do seu 72.º aniversário. Ele [William Hurt] morreu em paz, entre a família, de causas naturais”, lê-se num comunicado citado pelo jornal The Guardian.

Hurt venceu o Óscar de Melhor Ator, em 1986, pelo papel no filme “O Beijo da Mulher Aranha”, tendo também sido nomeado para o mesmo prémio nos filmes “Filhos de um Deus Menor” e “Edição Especial”, tendo também sido nomeado para “Melhor Ator Secundário” no filme “Uma História de Violência”. No currículo, Hurt conta também com papeis desempenhados em “Noites Escaldantes”, “Os Amigos de Alex” e “Viagens Alucinantes”.

William Hurt nasceu em 1950, em Washington, e estudou teologia na Universidade de Tufts, mas decidiu apostar numa carreira de representação ao ingressar, em 1972, na Julliard School, onde estudou durante quatro anos com nomes como Robin Williams e Christopher Reeve.

(em atualização)