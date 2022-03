Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os consumidores alemães, pelo seu elevado número e considerável poder de compra, condenam ao sucesso, ou ao insucesso, a carreira comercial de muitos modelos. É claro que o factor casa favorece os construtores locais que, mais que não seja pela melhor cobertura do território, estão mais próximo dos potenciais clientes, mas nada disto impede os fabricantes estrangeiros de tentar trocar as voltas às marcas da casa.

Isto fica demonstrado pelo facto dos construtores germânicos não terem conseguido liderar o ranking das vendas em Fevereiro de 2022, no que respeita aos veículos eléctricos, nem do acumulado nos dois primeiros meses do ano. Se considerarmos o número de veículos a bateria transaccionados em Janeiro e Fevereiro, não há marcas alemãs entre os cinco primeiros lugares do ranking. O modelo mais vendido foi o Tesla Model 3, com 3967 unidades, seguido de outro Tesla, o Model Y, com 2396 veículos vendidos. A 3ª posição pertenceu ao Fiat 500e (2653), à frente do Hyundai Kauai EV (2317) e do Renault Zoe (1925), que encerra o Top5.

Os cinco modelos que surgem no ranking, a caminho do Top10 permitem começar a encontrar modelos germânicos, com VW ID.3 a ter cativado 1965 novos clientes, à frente do VW ID.4 (1929), do Hyundai Ioniq 5 (1902), do BMW i3 (1756) e do Opel Corsa-e (1753). O Top15 fica arrumado com o Smart Fortwo a comercializar 1715 unidades, o que lhe garante a 11ª posição, à frente dos VW e-up! (1607), Mini Cooper SE (1583), Skoda Enyaq (1566) e Renault Twingo Electric (1474).

A encerrar o Top20 estão alguns dos modelos que jogam em casa, mas não só. O Audi e-tron conquistou o coração e a carteira de 1292 clientes, seguido do Audi Q4 e-tron (1284). Atrás destes dois eléctricos da marca dos quatro anéis aparece o Opel Mokka-e (1248), o Mercedes EQA (913) e o Kia e-Niro (860), o 20º mais vendido em 2022, até final de Fevereiro.