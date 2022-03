Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Renault está decidida a incrementar a sua gama de veículos eléctricos, apesar de nos próximos anos continuar a apostar em modelos convencionais, em que o motor principal é a combustão, caso dos híbridos e híbridos plug-in. Mas numa visão a curto e a médio prazo, a aposta dos franceses visa aumentar a oferta de eléctricos a bateria, onde já existe o Zoe, que tem poucos anos à sua frente, uma vez que será substituído pelo R5 em breve. Com uma abordagem mais próxima dos SUV, surgirão igualmente o R4 e, em 2025, o Captur 100% eléctrico.

À semelhança dos seus outros modelos a bateria, o Captur que está previsto para dentro de três anos será um eléctrico concebido de raiz, com plataforma específica para optimizar a eficiência e, com ela, a autonomia. O Captur deitará mão à plataforma CMFB-EV, a mesma que servirá os próximos R5 e R4.

O facto de possuir uma plataforma específica, que não necessita de uma frente mais generosa com espaço para alojar os volumosos motores de combustão e respectivas caixas de velocidades, vai permitir aos eléctricos do segmento B terem o mesmo comprimento dos seus “irmãos” a combustão, ou mesmo mais curtos, mas com mais espaço interior. De recordar que a Renault anunciou que abandonará a produção de veículos com motores a gasolina ou diesel em 2030, concentrando-se nos eléctricos, a bateria ou a fuel cells.

Segundo a imprensa francesa, o Captur eléctrico deverá oferecer apenas um motor eléctrico, instalado sobre o eixo dianteiro, capaz de fornecer 130 ou 160 cv. Para o alimentar deverão surgir duas baterias, tal como já foi anunciado para o Mégane-E, com 40 ou 60 kWh. Na melhor das hipóteses, a autonomia do Captur deverá rondar 450 km, um valor superior ao reivindicado pelos concorrentes directos.

Quanto a preço, ainda é muito cedo para que os valores sejam anunciados, mas se o Captur a bateria surgisse hoje, teria de se situar abaixo do preço já anunciado para a versão de entrada do Mégane-E, que está a ser proposto por 35.200€, com bateria de 40 kWh.