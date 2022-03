Os ministros das Relações Exteriores da Turquia e Arménia anunciaram este domingo terem concordado continuar o processo de normalização das relações diplomáticas “sem pré-condições” entre os dois países.

O ministro da Arménia, Ararat Mirzoyan, encontrou-se hoje com o homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, num fórum diplomático em Antália, na costa sul da Turquia, que resultou em “produtivas e construtivas” segundo ambas as partes.

Ararat Mirzoyan afirmou que acolheu o convite da Turquia para o fórum “como um sinal positivo” para melhorar as relações entre os dois países, que há décadas não têm laços diplomáticos.

“Posso dizer que foi uma reunião muito produtiva e construtiva”, disse por seu turno Mevlut Cavusoglu, após o encontro.

A Turquia, aliada próxima do Azerbaijão, encerrou a sua fronteira com a Arménia em 1993, numa demonstração de solidariedade com Baku, capital do Azerbaijão, que travava um conflito com a Arménia.

Em 2020, a Turquia apoiou o Azerbaijão no conflito de seis semanas com a Arménia sobre Nagorno-Karabakh, que terminou com um acordo de paz mediado pela Rússia que viu o Azerbaijão ganhar o controle de parte da região.

Há mais de um século que a Turquia e a Arménia estão em desacordo, nomeadamente, quanto às 1,5 milhão de pessoas que a Arménia diz terem sido mortas em 1915 na Turquia otomana.

Os dois países nomearam representantes especiais para uma reaproximação diplomática, que até agora realizaram duas rondas de negociações.

A Turquia e a Arménia chegaram a um acordo em 2009 para estabelecer relações formais e abrir as fronteiras, mas o acordo não chegou a ser ratificado devido à oposição do Azerbaijão.

No início deste ano, como primeiro passo para a reconciliação, foram retomados os voos fretados entre Yerevan, capital da Arménia, e Istambul, na Turquia.