Encenar Gil Vicente não fazia parte dos planos do ator e encenador João Pedro Vaz, mas o convite de Nuno Cardoso, diretor artístico do Teatro Nacional São João, no Porto, fê-lo mudar de ideias. “Desafiou-me e em dois segundos lembrei-me logo deste texto”, começa por contar aos jornalistas após um ensaio. O ator já tinha interpretado duas peças vicentinas neste mesmo teatro, “As Barcas” e “Breve Sumário da História de Deus”, mas revela que “Floresta de Enganos”, escrita em 1536 e considerada a última obra de Gil Vicente, tem uma estrutura dramatúrgica que lhe confere mais dinâmica e liberdade em palco. “As duas que fiz tinham um pano de fundo religioso e mais medieval, eram peças em passerelle em que chegava uma personagem de cada vez e fazia a sua evocação, esta é muito diferente.”

Uma das primeiras coisas que João Pedro Vaz decidiu foi o espaço cénico, uma floresta conseguida através de um jogo de três cortinas verdes. “A ideia de floresta foi essencial, queria que ela fosse protagonista do enredo porque é um sítio de enganos, trocas, resolução de dramas, um lugar escuro e metafórico da própria ideia de teatro. Aqui tudo se passa na floresta como num ‘sonho de uma noite de verão’ vicentino”, explica o encenador, referindo-se ao universo da mais tardia peça de William Shakespeare.

A trama começa com um “par enigmático”, o filosofo e o parvo, amarrados com uma corda, antecipam as figuras que serão enganadas ao longo da história, numa panóplia de atores que interpretam várias personagens. Em palco são apresentados três enganos: dois mais mundanos – um mercador enganado por um homem em trajes de viúva, outro, em que o doutor Justiça Maior é enganado por uma mocinha – e, o terceiro, o mais longo em cena, que envolve Cupido, Apolo, o rei Telebano e a filha, a princesa Grata Célia, que acaba desterrada.

Além dos atores a imitar alguns animais comuns numa floresta, a música do espetáculo é apenas pautada por um alaúde tocado por uma mulher, sentada no palco durante toda a peça, num destaque propositado à presença feminina. “Não acho que a peça tenha a intenção de deslindar problemas que dizem respeito à relação entre homem e a mulher e à masculinidade tóxica, a ideia de posse, é uma coisa mais divertida para ele, mas acabou por surgir”, revela João Pedro Vaz.

À peça original, o encenador, que assume não ser fiel ao texto, acrescentou o lamento de Vénus de “Frágua de Amor” (1524), vários animais e algumas máscaras. “É uma floresta que é habitada por várias personagens. Os animais que aparecem não estão no texto, aparece Apolo, duas deusas mascaradas, um fauno, um anjo. Quis acrescentá-los para reforçar esse ambiente de floresta.”

Em palco, João Pedro Vaz optou por fazer uma abordagem contemporânea tirando das palavras de Gil Vicente a “ideia da rima e da contra cena repenicada”, propondo aos atores que se “preocupem com o sentido e não com o formalismo ou a musicalidade de cada verso”. “Tenho dificuldade em ver Gil Vicente como um autor dramático, penso que o seu processo não vem propriamente do texto escrito, mas sim da ideia de montar um espetáculo para a corte, reunir os atores para fazer um divertimento a partir de uma história que já existe, gozar com personagens da sociedade da época e só no fim fazia um guião”, explica.

Sobre a pertinência e a atualidade dos três enganos relatados relativamente aos nossos dias, o ator e encenador acredita que o texto é intemporal, mas encontrar paralelismos com o presente não foi uma das suas preocupações. “Não gosto de fenómenos de atualização e não sei a bitola mais interessante para medir a pertinência de uma coisa é sempre o presente. Sinto-me felizmente um bocado antigo e noutros aspetos sou bastante moderno. Eu próprio tenho essas contradições.”

“Floresta de Enganos” tem cenografia e figurinos de Sara Vieira Marques, máscaras e assistência de encenação de Gonçalo Fonseca, e interpretação de Afonso Santos, Hugo Paz, Joana Carvalho, João Melo, Lia Carvalho, Mário Santos, Rodrigo Santos e Ananda Miranda (em alaúde). Estreia esta quarta-feira no Teatro Nacional São João, no Porto, onde ficará em cena até 3 de abril. Os bilhetes variam entre os 7,50 e os 16 euros.