Uma primeira parte para esquecer, um penálti aos 90+4', seis jogos sem derrotas: Roma empata com a Udinese

Sérgio Oliveira voltou a sair ao intervalo, algo que se tem tornado um hábito nos jogos da Roma, e a segunda parte trouxe poucas alterações à história da partida praticamente até ao apito final. Mesmo à beira do fim do jogo, o ex-Sporting Zeegelaar cometeu grande penalidade e Pellegrini, na conversão, resgatou um ponto para a Roma já no período de descontos (90+4′). José Mourinho evitou a derrota in extremis e num dia em que a equipa voltou a ficar bem abaixo do que é exigido e mantém-se perto da zona de apuramento europeu — e a verdade é que, com este resultado, já leva seis partidas consecutivas sem perder.