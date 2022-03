O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, condenou este domingo de forma “veemente” os raptos dos presidentes das Câmaras de Melitopol e Dniprorudne pelas forças armadas russas.

“A União Europeia condena veementemente o sequestro dos presidentes das Câmaras de Melitopol e Dniprorudne pelas forças armadas russas”, lê-se no perfil de Borrell da rede social Twitter.

The EU strongly condemns the kidnapping of the mayors of Melitopol and Dniprorudne by Russian armed forces.

It is yet another attack on democratic institutions in #Ukraine and an attempt to establish illegitimate alternative government structures in a sovereign country.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2022