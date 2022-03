Os 111 migrantes resgatados em várias operações realizadas no Mediterrâneo central pela organização humanitária Médicos Sem Fronteiras, que aguardavam um porto há nove dias, foram esta segunda-feira autorizados pelas autoridades italianas a desembarcar, na Sicília.

“A espera acabou. Os 111 sobreviventes [que foram acolhidos pelo navio da organização] ‘Geo Barents’ podem desembarcar em Augusta (Sicília), onde esperamos que recebam a assistência e os cuidados médicos de que precisam”, anunciou a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) nas redes sociais.

— MSF Sea (@MSF_Sea) March 14, 2022