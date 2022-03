Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para encher o depósito do carro com 50 litros de gasolina ou de gasóleo, é necessário gastar 8% do salário médio em Portugal — que é cerca de 1200 euros. Segundo as conta dos Jornal de Notícias, com uma taxa de esforço superior à de Portugal, só países como a Grécia, Bulgária, República Checa, Roménia, Croácia, Letónia, Lituânia e Hungria.

O preço dos combustíveis volta a subir esta segunda-feira, mas Portugal tem uma taxa de esforço superior a outros países. Por exemplo, Chipre e Malta têm salários semelhantes ao português, mas a taxa de esforço é de 4%.

Se considerarmos o ordenado mínimo praticado em Portugal, a taxa de esforço aumenta consideravelmente, para cerca de 12,5%. Neste contexto, um português terá de gastar um quarto do seu salário, caso tenha de encher o depósito do carro duas vezes por mês.

Também os impostos praticados em território português estão acima da média europeia. Portugal é o sexto país com carga fiscal mais elevada. Só a Holanda, Itália, Grécia, França e Finlândia têm uma carga fiscal mais pesada. O Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) é 17% superior à média da União Europeia.

Comparando Portugal e Espanha, é possível perceber que continua a ser muito mais barato abastecer no país vizinho. Por exemplo, encher o depósito do carro com 50 litros de combustível é cerca de 12 euros mais barato nas bombas de abastecimento espanholas, já que Espanha cobra 21% de IVA e Portugal cobra 21,5%.