Uma mulher segurava um cartaz em branco numa manifestação, na cidade russa de Nizhny Novgorod e acabou detida pelas autoridades. As imagens da manifestação deste fim de semana foram divulgadas nas redes sociais, mas esta não é a primeira detenção por mostrar cartazes em branco. Já no final de fevereiro, a ativista Anastasia Nikolaeva ficou detida durante oito dias pelo mesmo motivo.

Police in Nizhny Novgorod arrested a demonstrator today for protesting with a blank sign. Welcome to Russia in 2022. pic.twitter.com/YprwDqex8V

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 12, 2022