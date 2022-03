A Câmara de Coimbra afirmou esta segunda-feira que se tem verificado o furto de tampas em diversos pontos da cidade e disse ter informado a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) para esta situação.

“A Câmara Municipal de Coimbra repudia o furto de tampas que se tem verificado em diversos pontos da cidade” e alerta “para os perigos da circulação na via pública“, disse esta segunda-feira o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A autarquia já informou a ACAPO desta situação e há já técnicos municipais no terreno no sentido de assegurarem a sua “sinalização atempada e a regularização imediata”.

“O furto de tampas de infraestruturas do subsolo nas ruas Eça de Queirós, Antero de Quental, Teodoro e no Bairro Norton de Matos está a preocupar a Câmara de Coimbra, que informou a ACAPO dos perigos acrescidos para a circulação de invisuais e amblíopes na via pública”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nos últimos meses, o município “investiu cerca de 200 mil euros na reposição de situações de atos de vandalismo, com destaque para a reprodução e reinstalação da escultura ‘Cogito’, de Pedro Cabrita Reis (73.800 euros), a aquisição de serviços de reparação das esculturas de Rui Chafes no Jardim da Sereia (58.500 euros) – já depois de uma intervenção em 2016 -, a reposição dos vidros vandalizados na ponte pedonal Pedro e Inês (50.000 euros), a limpeza de paredes e remoção de pichagens (20.500 euros) e a reposição do busto de Baden-Powell, da autoria de Armando Martinez (5.300 euros)”.

“Importa acrescentar que as concessionárias estão a formalizar queixas às autoridades competentes, nomeadamente à PSP, no sentido de se investigar qual a finalidade destes furtos e de identificar potenciais envolvidos”, sublinhou a Câmara de Coimbra.