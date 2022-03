Central nuclear de Chernobyl tem fornecimento de energia novamente cortado

A Ucrânia acusou esta segunda-feira o exército da Rússia de ter cortado novamente o fornecimento de energia à central nuclear de Chernobyl, localizada ao norte de Kiev e sob controlo dos russos desde os primeiros dias da guerra.

As autoridades ucranianas disseram no domingo que haviam restaurado o fornecimento de energia à antiga central nuclear, que garantiria a segurança dos resíduos radioativos armazenados no local.

“Entretanto, antes que a energia fosse plenamente restaurada, as forças de ocupação danificaram-na novamente”, declarou esta segunda-feira o distribuidor de energia ucraniano Ukrenergo na rede social Facebook.