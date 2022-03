Cerca de 60 refugiados ucranianos vão ser acolhidos nos próximos dias na Pousada da Juventude de Sintra, no distrito de Lisboa, uma solução que será transitória até encontrarem um alojamento definitivo, divulgou esta segunda-feira a Câmara Municipal.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Sintra adianta que vai disponibilizar também o “acesso gratuito a toda a atividade cultural e conhecimento do património histórico do concelho”.

“O equipamento municipal irá garantir um quotidiano de normalidade, possibilitando uma transição para um alojamento definitivo e uma integração na comunidade local”, sublinha o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta (PS), citado na nota.

Recentemente, o município de Sintra ativou o Plano Municipal para o Acolhimento e a Integração de Refugiados.

“A Europa irá atravessar uma crise de refugiados sem precedentes e Sintra, Património Mundial da Humanidade, assume o seu dever e tradição histórica de receber e acolher no coração do centro histórico as mulheres, as crianças e os homens que fogem deste conflito”, justifica Basílio Horta.