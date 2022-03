Uma figura rupestre alusiva a uma parturiente e considerada “única” em Portugal foi recentemente identificada, depois de ter sido descoberta em 2000, no concelho de Marvão (Portalegre), revelou esta segunda-feira à agência Lusa o arqueólogo Jorge de Oliveira.

Segundo o também professor da Universidade de Évora (UÉ), a figura encontra-se no topo de um afloramento quartzítico, num painel situado no Abrigo do Ninho do Bufo, em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede, junto à fronteira com Espanha.

Para Jorge de Oliveira, trata-se da “primeira pintura explícita” de um parto até agora “identificado e contextualizado” em Portugal.

O arqueólogo e professor da Universidade de Évora explicou que a imagem se encontra num sítio onde apenas entra luz natural no solstício de verão, “mesmo ao fim do dia”, tendo a mesma sido descoberta em 2000.

“Só agora é que andamos a estudar, porque primeiro identificámos, depois fomos fotografar, fazer o decalque, executar o trabalho com luz rasante, isto não se faz logo, pois não temos apoios nenhuns, é a nossa generosidade, os nossos ordenados que pagam esta investigação”, lamentou.

Jorge de Oliveira explicou que a imagem é constituída por uma “figura feminina de pernas abertas, de onde sai uma criança com a cabeça para baixo e braços caídos”.

O arqueólogo acrescentou ainda que o espaço onde encontraram aquela pintura deveria tratar-se de um local de “devoção ou de parturientes”, estando a figura “tocada” pelas mãos de quem frequentava aquele sítio.

As pinturas rupestres que representam a cena do parto são raras. Os artistas rupestres mostravam pouco o processo de gestação. Uma das primeiras figuras pré-históricas que representa uma cena de parto encontra-se em Espanha, segundo o El País que cita Mónica Vergés, diretora do Museu Nacional de Ciências Naturais.

Por sua vez, no Parque Nacional Serra da Capivara no Brasil, pinturas rupestres com representação da figura feminina chamam a atenção em muitas das figuras. Os partos e a sexualidade são dois dos temas apresentados nas imagens do parque.

No concelho de Marvão, Jorge de Oliveira revelou que foram identificadas nos últimos tempos várias pinturas rupestres.

Segundo o arqueólogo e professor da UÉ, decorrente das investigações em território português, o comandante do Bombeiros de Valência de Alcántara, Juan Carlos Jiménez, desenvolveu também trabalhos de prospeção na zona espanhola da mesma serra tendo também identificado várias figuras.

“Já identificamos mais de 50 sítios com pinturas rupestres”, disse.

As primeiras referências à arte rupestre na área da serra de São Mamede remontam aos inícios do século XX.