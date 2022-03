Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ford comprometeu-se a ser um construtor 100% eléctrico na Europa até 2030 e, nesta segunda-feira, deu novos passos nesse sentido, ao anunciar a introdução de sete novos modelos a bateria até 2024. A marca da oval azul pretende lançar três novos veículos ligeiros de passageiros, que se irão juntar ao Mustang Mach-E, cuja comercialização arrancou em 2021, e ao Mach-E GT, esperado este ano. Já a Ford E-Transit, cujas entregas a clientes arrancam no próximo trimestre, receberá a companhia de mais quatro novos furgões exclusivamente a bateria.

Em termos regionais, o objectivo da marca norte-americana é superar a barreira de 600.000 veículos eléctricos comercializados na Europa em 2026, o que contribuirá para atingir, a nível global e até esse ano, vendas de modelos a bateria acima de 2 milhões de unidades, com uma margem operacional de 6% na Europa, em 2023, e de 10% à escala global em 2026.

Entre as novidades, o destaque vai para o crossover de cinco lugares de médio porte que será o primeiro eléctrico de passageiros a sair do Centro de Electrificação da Ford na Alemanha, em Colónia. Segundo a marca, a produção vai arrancar já no próximo ano e fica a promessa de que oferecerá uma autonomia de 500 km com uma carga completa. Mais a marca não adianta, excepto que ainda este ano deveremos ficar a saber como se chamará este novo modelo e como será o veículo que “representa a superação de novos limites para a Ford”.

Em 2024, a família eléctrica será alargada com um segundo modelo, desta feita “um crossover desportivo” que vai sair igualmente de Colónia. Para tal, a Ford fala num investimento na ordem dos 2000 milhões de dólares na fábrica alemã, verba essa que contempla uma instalação para a montagem de baterias, a qual deverá estar operacional em 2024.

Também dentro de dois anos, o Puma alargará a sua potencial base de clientes, ao passar a integrar na gama uma versão 100% eléctrica. A produção desta será levada a cabo na Roménia (Craiova), sendo de realçar que a aposta na silhueta deste trio eléctrico não é inocente. Pelo contrário, o próprio construtor realça que tem no Puma o seu bestseller no Velho Continente e que, em 2021, os SUV e os crossovers “representaram 58% do volume total de veículos de passageiros da Ford comercializados no continente europeu”, no que constituiu um incremento de quase 20 pontos percentuais face a 2020. Se o negócio está aí, é para aí que a Ford conduz a sua ofensiva de produto.

Quanto aos comerciais eléctricos, o gigante de Dearborn avança que a sua oferta será alargada, no próximo ano, com o Transit Connect de uma tonelada e o Tourneo Custom. Em 2024, será a vez de chegar o Transit Courier e o Tourneo Courier, ambos a ser construídos em Craiova, fábrica que passará a ter assim um papel determinante no crescimento do portefólio a bateria da Ford na Europa.

E porque a vantagem competitiva dos construtores de automóveis eléctricos radica, em grande parte, no “controlo” dos acumuladores, a Ford planeia ainda criar “uma das maiores instalações de baterias para veículos eléctricos na Europa”, em parceria com a SK e a Koç Holding. Para já, existe apenas um memorando de entendimento que, a avançar, significará a implantação de uma fábrica em Ancara, na Turquia, destinada à produção de células NCM (Níquel-Manganésio-Cobalto), o mais tardar a partir de 2025. A obra conta com o apoio do Governo turco, estimando-se uma capacidade anual de produção entre 35 e 45 GWh.