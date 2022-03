A GNR anunciou esta segunda-feira que detetou mais de 30 infrações, a maioria em estabelecimentos, numa operação de prevenção e combate à criminalidade nos concelhos de Arraiolos, Borba, Estremoz e Mora, no distrito de Évora.

O Comando Territorial de Évora da GNR, em comunicado enviado à agência Lusa, indicou que esta operação de prevenção criminal decorreu no sábado e no domingo, tendo sido fiscalizados 14 estabelecimentos nos quatro concelhos alentejanos.

Segundo a GNR, foram detetadas 30 infrações no âmbito da fiscalização a estabelecimentos, apreendidas três máquinas de jogo e levantados dois autos de contraordenação por modalidades afins.

Foi ainda constituído um arguido por exploração ilícita de jogo, detida uma pessoa por condução de veículo automóvel com taxa de álcool no sangue superior à permitida por lei e levantados um auto de contraordenação por posse de droga e um auto de notícia por exercício ilícito de atividade de segurança privada.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Estremoz, acrescentou a Guarda, no comunicado.

A operação, através do Destacamento Territorial de Estremoz, contou com a participação de 34 militares da GNR, de diversas valências, com o reforço de militares e de binómios de deteção de droga do Destacamento de Intervenção (DI) de Évora.

Através da realização deste tipo de operações, a GNR pretende “combater a criminalidade e fortalecer o sentimento de segurança da população, procurando ainda prevenir ilícitos criminais”.