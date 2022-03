O Presidente francês, Emmanuel Macron, que entrou tarde na campanha para as eleições marcadas para abril, vai apresentar quinta-feira, em conferência de imprensa, o seu projeto para um segundo mandato de cinco anos, anunciou esta segunda-feira o seu gabinete de campanha.

O programa também deve ser detalhado num documento de cerca de vinte páginas a ser revelado no final da semana, disse à agência France-Presse a sua equipa.

Macron, que se declarou candidato no início de março, parece ser o favorito, impulsionado pela crise na Ucrânia que lhe permitiu reforçar a sua estatura como chefe de Estado.

As sondagens dão-lhe uma vantagem clara na primeira volta, marcada para 10 de abril, com mais de 30% das intenções de voto, e ganhando na segunda, a 24 de abril, independentemente do seu adversário.

Entre os seus concorrentes, quatro parecem ter a possibilidade de chegar à segunda volta das eleições: os dois representantes da extrema-direita, Marine Le Pen e Eric Zemmour, a candidata de direita Valérie Pécresse e o deputado Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical.

Esta segunda-feira à noite realiza-se o primeiro grande momento de campanha eleitoral, com oito dos doze candidatos presidenciais, incluindo Macron, a discursar no canal TF1 a guerra na Ucrânia.

Emmanuel Macron organizou apenas um evento público desde o anúncio da sua candidatura, uma reunião a 7 de março com 250 habitantes de Poissy, na região de Paris, onde começou a traçar os principais temas do seu programa.

Explicou na altura que queria propor “quatro grandes pactos” aos franceses: um “pacto europeu” para defender a Europa e a sua segurança, um “pacto entre gerações”, abrangendo os temas da educação, saúde e autonomia, um “pacto produtivo para o emprego” e “reindustrializar o país” e um “pacto republicano” sobre os temas da “imigração, laicismo, segurança e integração”.

Para os alcançar, disse querer “mudar o método e envolver os franceses ao longo dos cinco anos de mandato”.

Algumas das suas propostas já foram anunciadas pela sua equipa, a começar pelo adiamento da idade legal de reforma para os 65 anos, contra os 62 anos de idade atualmente.