Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um grupo de manifestantes ocupou, esta segunda-feira, a mansão do oligarca russo Oleg Deripaska em Londres, no Reino Unido.

De acordo com a BBC e com o The Guardian, a casa do oligarca, em Belgrave Square, foi ocupada por cinco pessoas que queriam que a mansão passasse a acolher refugiados. Situada numa das zonas mais caras da capital britânica, a mansão de Oleg Deripaska, um aliado de Putin, tem sete quartos, um cinema, um ginásio e banho turco.

Num comunicado enviado ao The Guardian, os manifestantes argumentam que a guerra na Ucrânia é a mais recente violação de direitos humanos levada a cabo pelo Kremlin, fazendo ainda referência aos bombardeamentos na Síria e aos maus tratos a pessoas LGBT: “Esta mansão servirá de centro para refugiados para apoiar ucranianos e pessoas de todas as nações e etnias.”

Estamos a exigir que esta propriedade passe a pertencer aos refugiados ucranianos. As suas casas foram destruídas e este tipo [Oleg Deripaska] apoiou a guerra. Ele sabia que a guerra estava para começar, mas não disse nada. O seu silêncio é violência”, disse um dos manifestantes aos jornalistas durante o protesto.

Os manifestantes colocaram faixas na fachada da casa, onde se podem ler frases como “Esta propriedade foi libertada” e “Ocupam a Ucrânia, nós ocupamos [a mansão]”, escrito em russo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A polícia entretanto começou a retirar os manifestantes, que pertencem a um grupo chamado “London Makhnovists” (os Makhnovistas de Londres, numa tradução livre). O nome é inspirado no anarquista ucraniano Nestor Makhno, que lutou contra o Exército Branco russo entre 1917 e 1923.

Squatters occupy Russian oligarch's London mansion https://t.co/v0vwKCn2LR — BBC News (UK) (@BBCNews) March 14, 2022

Oleg Deripaska foi o fundador da gigante russa de alumínio Rusal e tem ainda uma participação na anglo-russa En+ Group. Foi um dos oligarcas visado nas sanções impostas pelo Reino Unido, sendo que nos Estados Unidos é alvo medidas restritivas desde 2018 pelas suas ligações ao Kremlin. Nos primeiros dias da guerra na Ucrânia, o oligarca apelou ao fim do conflito.