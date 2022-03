O Presidente da República transmitiu esta segunda-feira ao Presidente da Roménia solidariedade no apoio aos refugiados ucranianos e no “reforço das capacidades de defesa”, sustentando que a unidade europeia é “essencial para manter a Rússia à mesa das negociações”.

“No quadro dos contactos em curso, o Presidente da República falou ao início da tarde, ao telefone, com o Presidente da República da Roménia, Klaus Iohannis”, refere uma nota divulgada no sítio oficial da Presidência na internet.

Marcelo Rebelo de Sousa “abordou com o seu congénere romeno a situação da guerra na Ucrânia, na sequência da invasão russa, exprimindo a solidariedade portuguesa, quer no apoio aos refugiados, quer no reforço das capacidades de defesa, no quadro da Nato“, adianta a nota, que indica que “Portugal terá na Roménia uma presença militar nas próximas semanas, ao abrigo da “Tailored Forward Presence” da Aliança Atlântica”.

“Tal como já tinha sublinhado com o seu colega polaco na semana passada, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a solidariedade e unidade dos Estados membros da União Europeia (UE) neste momento difícil é essencial para manter a Rússia à mesa das negociações, tendo em vista assegurar um rápido cessar-fogo e contribuir para reconstruir a paz, no espírito comum europeu, demonstrando o papel e a razão de ser da União Europeia”, salienta ainda a nota divulgada esta segunda-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na semana passada, o ministro da Defesa afirmou que os 174 militares portugueses que serão enviados para a Roménia, país fronteiriço com a Ucrânia, deverão partir em “final de março, início de abril“, adiantando que estarão na região sul deste país.

Portugal vai contribuir com entre oito e 10 milhões de euros para o pacote europeu que visa fornecer armas ao exército ucraniano, que combate a invasão russa. Será também enviado equipamento militar para a Ucrânia a pedido das autoridades de Kiev.

No âmbito da missão da NATO “Tailored Forward Presence”, Portugal vai enviar de 174 militares para a Roménia. Esta missão da NATO visa contribuir “para a dissuasão e defesa da Aliança no seu flanco sudeste”, de acordo com o site do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

O plano das Forças Nacionais Destacadas para 2022 previa o envio deste contingente no segundo semestre, tal como aconteceu em 2021. Contudo, o Governo decidiu antecipar este calendário e os militares portugueses deverão chegar à Roménia nas próximas semanas.