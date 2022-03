Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) reuniu-se novamente esta segunda-feira para discutir a não proliferação de armas de destruição maciça e a Rússia e a Ucrânia voltaram a trocar acusações entre si. Moscovo aproveitou para divulgar a sua versão da história, explicando que existe uma “onda de desinformação” do Ocidente contra si, enquanto Kiev deixou claro que, apesar de várias cidades terem sido tomadas, a população continua a defender a existência da Ucrânia.

O embaixador russo da ONU, Vasily Nebenzya, começou por lamentar a “parcialidade” da ONU e de “escolher um dos lados” naquilo que disse ser um “conflito” (e não uma intervenção militar especial), reforçando que a organização ignorou a população de Donbass que o responsável disse que foi “submetida” a oito anos de “explosões”.

Vasily Nebenzya partiu depois para as acusações à Ucrânia. Primeiro, responsabilizou o país vizinho de violar o corredor humanitário de Mariupol: “O regime de Kiev não tem vergonha de atacar os seus próprios cidadãos”. Seguidamente, voltou a frisar o perigo que representam os laboratórios químicos que “escondem” material nuclear em solo ucraniano: “Nas mãos dos radicais ucranianos seria um perigo e podia levar a provocações horrorosas”.

Abordando um dos temas que o Ocidente mais tem alertado — o possível uso de armas químicas —, Vasily Nebenzya virou o discurso, alegando que poderá ser a Ucrânia a utilizá-las e depois culpar Moscovo por isso. O embaixador alertou que alegadamente as forças ucranianas transportaram oito toneladas de amoníaco e depois os meios de comunicação “começaram a ensinar usar” armas deste calibre. “Depois não digam que nós não vos avisámos”, sublinhou o embaixador russo na ONU.

Noutro assunto também na ordem do dia, Vasily Nebenzya não negou a morte por forças russas do jornalista norte-americano que tinha trabalhado para o New York Times. O representante da Rússia na ONU lamentou a morte “de qualquer pessoa” num conflito, mas esclareceu que Brent Renaud “não era jornalista”, mas antes um “realizador”. “Isso está na internet”, apontou.

O embaixador apontou que Irpin (a cidade em que morreu o jornalista) “estava controlada” por forças ucranianas e que foram estas que abriram fogo contra a Rússia em primeiro lugar, justificando-se assim o ataque, que acabou por atingir Brent Renaud.

Ucrânia diz que autarca de Mariupol está a ser “torturado”

Sergiy Kyslytsya, embaixador da Ucrânia na ONU, deu conta de que o autarca de Mariupol, Ivan Fedorov, continua sequestrado, estando a ser “torturado” pelas forças russas por se recusar a colaborar com estas.

Adicionalmente, o embaixador sublinhou que os territórios ocupados por forças russas não estão a ceder “ao ocupante” e que querem manter-se na Ucrânia.