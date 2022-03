O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, propôs esta segunda-feira em Varsóvia que os bens do Estado e dos oligarcas russos congelados no Ocidente sejam definitivamente confiscados e destinados a um fundo para a reconstrução da Ucrânia.

“O cruel agressor que atacou um país deve pagar o preço mais elevado que possamos impor-lhe em democracia e no âmbito da coexistência pacífica das nações”, defendeu Morawiecki, após uma reunião com a primeira-ministra lituana, Ingrida Simonyte, e o chefe do Governo ucraniano, Denys Chmygal.

Assim, instou a comunidade internacional a dar aos ucranianos “uma esperança de reconstrução, a esperança num futuro” que deve assentar “num grande fundo formado pelos ativos russos” apreendidos.

Congelem os ativos do Estado russo completamente, confisquem-nos. Congelem os ativos dos oligarcas russos, grandes e pequenos, empresários e políticos. Que eles sirvam o povo, as vítimas desarmadas do regime de Putin. Que sirvam para a reconstrução do Estado que está a defender heroicamente a sua independência e a sua soberania”, sustentou Morawiecki.

Por seu lado, Simonyte e Chmygal pronunciaram-se a favor do reforço das sanções à Rússia.

Chmygal, que classificou a Rússia como um “Estado terrorista”, repetiu o apelo ucraniano para a criação de uma zona de exclusão aérea sobre o seu país, para “salvar os milhares de vidas de ucranianos que serão mortos por bombardeamentos aéreos” russos.

Este pedido já foi rejeitado pelos países ocidentais, que consideram que tal medida poderia ser considerada um ato de guerra por Moscovo.

O primeiro-ministro ucraniano agradeceu aos seus homólogos o apoio à aspiração do seu país de aderir à União Europeia.

“Os ucranianos querem ter a perspetiva de adesão do seu país à UE”, declarou.

Estimando que “o impacto total das sanções só se fará sentir ao fim de algum tempo”, a primeira-ministra lituana defendeu que tais medidas deveriam visar também a Bielorrússia, porque o país “emprestou o seu território para esta desprezível invasão da Ucrânia”.