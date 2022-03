Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os voos previstos para o aeroporto da Madeira, para esta segunda-feira, estão a ser cancelados. Em causa está a tempestade Célia, que está a afetar, sobretudo, o arquipélago da Madeira, avançou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ao Observador.

“Os aviões não estão a aterrar na Madeira, o que é um impacto brutal”, disse a meteorologista Maria João Frada. Mesmo em terras baixas, registaram-se rajadas de vento com 110 quilómetros por hora.

Segundo a meteorologista, a tempestade Célia está a ter um forte impacto no arquipélago da Madeira, “em particular em termos de vento e em termos de agitação marítima”. Como consequência da tempestade, registam-se ainda aguaceiros e, “eventualmente, granizo e queda de neve em quotas baixas”, acrescentou Maria João Frada.

Entre esta segunda-feira e terça-feira, a tempestade deverá deslocar-se, gradualmente, para o Continente. Para Portugal Continental, o IPMA prevê aguaceiros, “que podem ser fortes e acompanhados de trovoadas, rajadas fortes, em particular no Baixo Alentejo e no Algarve”.

Para estas regiões, não estão previstos avisos de vento e, em relação à precipitação, Maria João Frada explicou que a situação é acompanhada em tempo-real, já que existe “uma situação de instabilidade, sobretudo sobre a região Sul”.

A partir de quarta-feira, a tempestade começa a afastar-se do território português, o que significa que o tempo deverá melhorar.