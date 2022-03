As ambulâncias de Zozulya: o polémico jogador ucraniano que não se fica pelas palavras e entra em ação

Roman Zozulya é um nome totalmente anónimo para a maioria dos portugueses mas, ao mesmo tempo, é admirado por muitos ucranianos. O jogador ucraniano do Clube de Futebol Fuenlabrada, SAD — da 2ª divisão espanhola — ofereceu duas ambulâncias ao seu país-natal e financiamento ao exército do seu país, no valor de 200 mil euros. Mas prefere ficar longe dos holofotes, depois de na invasão da Rússia à Crimeia (2014) começar a ser associado a movimentos nacionalistas de extrema-direita e ao nazismo, tendo-se tornado num elemento de ódio para grupos de extrema-esquerda.

O futebolista, que raramente dá entrevistas para não entrar em polémicas, não deixa de dar conta da sua atividade em prol da Ucrânia. Publicou uma mensagem na rede social Facebook onde anunciou a doação de duas ambulâncias à Ucrânia com a ajuda da Direção de Saúde da Galiza:

“Finalmente conseguimos superar todas as dificuldades burocráticas e enviámos duas ambulâncias para a região de Kiev e Kharkov. (…) Tenho a certeza de que em breve a nação de cobardes psicopatas será vergada, e nós conseguiremos vencer com a ajuda do mundo. Obrigado a todos os futebolistas que tornaram esta ajuda possível.”

A conta do twitter do grupo “WithUkraine 24/7” (“Com a Ucrânia 24 horas por semana”), também veio a público agradecer a generosidade.

Ukrainian football player, Roman Zozulya, arranged two ambulance vehicles with everything necessary for our defenders from Spain to Ukraine."An ambulance from Spain is already on it’s way. We finally sent two carriages with gifts to Kyiv and Kharkiv regions.

— WithUkraine 24/7 (@With__Ukraine) March 6, 2022