Estávamos em 1983 quando um grupo de enfermeiros enfrentou o medo e a discriminação ao criar a primeira ala hospitalar no mundo para tratar, acompanhar e, acima de tudo, acarinhar os doentes com HIV, que enfrentavam uma sentença de morte.

É a história destes homens e mulheres que contrariaram todas as advertências que se conta no documentário “5B”, produzido em 2018 por Dan Krauss e Paul Haggis apresentado pela primeira vez no Festival de Cannes, em 2019, tendo conquistado um Grand Prix do Cannes Lions Awards.

Para enquadrar o documentário, a ser transmitido numa sessão especial nos cinemas NOS Alvaláxia, em Lisboa, a Janssen convida o deputado e investigador Alexandre Quintanilha, o escritor Richard Zimler, Kamal Mansinho, infecciologista e um dos pioneiros na pesquisa sobre o vírus do VIH/SIDA em Portugal e Luís Mendão, Presidente do GAT – Grupo de Ativistas em Tratamento. A conversa contará ainda com uma intervenção da Ministra da Saúde, Marta Temido, e com a Diretora Geral da Janssen, Filipa Mota e Costa. Ao longo do debate, os convidados falarão sobre as conquistas sociais e os avanços culturais que existiram desde então, com o contributo da ciência e da inovação em saúde que transformaram uma doença fatal numa doença crónica.