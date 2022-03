Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Caso uma nova vaga da Covid-19 seja sentida na Europa e nos Estados Unidos da América será necessária uma nova dose de reforço (a quarta dose da vacina), defende o CEO da Pfizer, Albert Bourla, em entrevista à CBS.

Muitas variantes virão, e a Ómicron foi a primeira capaz de escapar de uma forma eficaz, à proteção que oferecemos”, explicou Albert Bourla no domingo. “A proteção que temos com a terceira dose é suficiente, na verdade é bastante boa, contra as hospitalizações e mortes.”