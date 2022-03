O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, defendeu esta terça-feira que a China “deveria juntar-se ao resto do mundo, condenando firmemente a brutal invasão da Ucrânia por parte da Rússia”.

“Qualquer apoio à Rússia – apoio militar, qualquer outro tipo de apoio – ajudará a Rússia a levar a cabo uma guerra brutal contra uma nação independente e soberana, a Ucrânia, e ajudá-la-á a continuar a travar uma guerra que está a causar morte, sofrimento e uma enorme quantidade de destruição”, frisou, numa conferência de imprensa realizada antes da reunião de ministros da Defesa da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte) agendada para quarta-feira em Bruxelas.

Principal aliada internacional da Rússia, a China manteve desde o início da guerra na Ucrânia uma posição ambígua e tem, segundo Stoltenberg, “uma obrigação, como membro do Conselho de Segurança da ONU, de apoiar e defender o Direito Internacional”.

“E a invasão russa da Ucrânia é uma flagrante violação do Direito Internacional”, observou, pedindo, por isso, a Pequim para condenar “com clareza” a invasão e para não apoiar a Rússia.

“Estamos a monitorizar de perto qualquer sinal de apoio por parte da China à Rússia”, indicou.

Por outro lado, o secretário-geral da Aliança Atlântica advertiu Moscovo contra qualquer tentativa de utilizar armas químicas na Ucrânia, indicando que a organização está a reforçar as suas defesas no flanco oriental com sistemas antimísseis Patriot na Polónia e na Eslováquia.

“A Rússia está a fazer acusações absurdas sobre laboratórios de armas biológicas e químicas na Ucrânia. É mais uma mentira. Mas nós estamos preocupados com o facto de Moscovo poder organizar uma operação clandestina, sob falsa bandeira, incluindo eventualmente armas químicas”, denunciou Stoltenberg.

“Utilizar armas químicas seria uma violação do tratado sobre a interdição de armas químicas, de que a Rússia é signatária”, sublinhou, recordando que “a Rússia já utilizou noutras ocasiões agentes químicos contra opositores políticos”.

Criar um pretexto para utilizar uma arma química é inaceitável. O preço seria muito elevado, mas não quero especular sobre a resposta militar da NATO”, comentou.

O responsável da aliança militar ocidental pediu esta terça-feira para que se evitem acidentes e incidentes em território aliado em consequência da guerra na Ucrânia, que decorre próximo das fronteiras da Aliança, e instou a que, se acontecerem, “não escapem ao controlo”.

Stoltenberg falava após a intensificação dos combates na zona ocidental da Ucrânia, incluindo um ataque russo na noite de sábado a uma base de treino situada a cerca de 20 quilómetros da fronteira da Polónia, membro da NATO e da União Europeia (UE).

Além disso, nos últimos dias surgiram informações sobre ‘drones’ (aparelhos voadores não-tripulados) russos detetados na Polónia e na Roménia, ao passo que a 09 de março outro ‘drone’ de fabrico russo, procedente da Ucrânia, se despenhou em Zagreb, na Croácia, depois de sobrevoar a Roménia e a Hungria, sem causar vítimas.

“Quando vemos mais atividades militares, quando vemos combates perto das fronteiras da NATO, há sempre o risco de ocorrerem incidentes e acidentes e, portanto, temos que fazer todos os esforços para evitar esses incidentes e acidentes e, se acontecerem, garantir que não se descontrolam e criam situações realmente perigosas”, disse Stoltenberg.

O responsável acrescentou que a organização transatlântica está a supervisionar “muito de perto” o espaço aéreo e “as áreas fronteiriças em torno da NATO”.

“Os nossos comandantes militares também têm comunicações diretas com os comandantes russos para ajudar a evitar incidentes e acidentes e para evitar também que fujam ao controlo, caso ocorram”, precisou.

Em qualquer caso, insistiu, “um ataque contra um aliado desencadeará uma resposta de toda a Aliança”.