Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já é conhecido o cartaz da próxima edição (a 11ª) do festival Bons Sons, que celebra anualmente a música portuguesa e que foi interrompido em 2020 e 2021, devido à pandemia da Covid-19. A edição está agendada para os dias 12, 13, 14 e 15 de agosto e acontecerá, como habitualmente, em Cem Soldos, aldeia de Tomar.

A organização do festival anunciou esta terça-feira que o cartaz inclui “mais de 50 atuações musicais, entre concertos, live acts e DJ sets“. Existirão “vários concertos nas ruas de Cem Soldos” e “do palco para as ruas também vão as bandas programadas pela MGAGDP (Música Portuguesa a Gostar Dela Própria), ganhando uma dimensão mais autêntica e mais próxima das pessoas”.

Com programação para oito locais de música ao vivo (Palco Lopes-Graça, Palco Zeca Afonso, Palco António Variações, Na Rua – habitar a rua, Giacometti-Inatel, Aguardela, Carlos Paredes, MPAGDP), o festival começa oficialmente a 12 de agosto, uma sexta-feira, com atuações de Acácia Maior, Marta Ren, Rita Vian, André Henriques, Motherflutters, GROGNation, OMIRI, Cancro, Niki Moss, José Pinhal Post-Mortem Experience, DJ A Boy Named Sue, Manel Ferreira e Peixinhos da Horta.

Para o dia seguinte, 13 de agosto, um sábado, estão previstas atuações de Cassete Pirata, Cabrita, Aldina Duarte, David Bruno, Pluto, Porbatuka Almada, Bia Maria, Sunflowers, Neon Soho, António Bandeiras, Violeta Azevedo e Toy e Emanuel.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A 14 de agosto haverá atuações de Terra Livre, Sebastião Antunes & Quadrilha, Siricaia, Rui Reininho, Criatura & O Coro dos Anjos, Grupo de Gaitas da Golegã, A Garota Não, Fado Bicha, DJ Kitten, Fernando Mota e João Francisco.

Já para o último dia estão marcados espectáculos de Lena d’Água, André Júlio Turquesa, B Fachada, 5a Punkada, Bateu Matou, Maria Reis, da banda vencedora do Festival Termómetro (a anunciar), de PHOLE e MaZela. Haverá ainda uma festa de encerramento com “RIVA e convidados”.

Também já estão à venda os bilhetes para o festival e a organização detalha os preços: os bilhetes diários custam 25 euros e os passes gerais para os quatro dias de festival custam 45 euros se forem comprados até final de março, 52 euros se forem comprados entre abril e julho e 60 euros se forem comprados em agosto.

Festa de receção no campismo, curtas-metragens, artes performativas, debates

O festival contará ainda com uma festa de receção na zona do campismo, a 11 de agosto, com El Señor e Nuno Calado (DJ set), com dois espetáculos de artes performativas (resultantes de uma parceria com o Festival Materiais Diversos) e com uma seleção de curtas-metragens (na sequência de uma parceria com o projeto Curtas em Flagrante).

Estão ainda prometidos “alguns debates e conversas durante o festival”, na sequência de um trabalho colaborativo entre o festival e a plataforma Gerador. Todas as atividades paralelas serão, porém, “anunciadas em breve”.

A organização detalha ainda que nesta edição “ganham corpo as arruadas e projetos que usam o espaço público e o casario da aldeia como cenário para concertos” e informa que “o palco Amália, que se localizava à frente da igreja de S. Sebastião, deixa de existir e o seu nome é dado a um novo espaço para exposições – Casa Sem Teto Amália”.

Em traços gerais, a organização do festival diz perseguir vários objetivos e enumera-os: “Pela contemporaneidade no campo, por uma plataforma cultural, pelo planeamento do território, pela cidadania participativa, pelo envelhecimento ativo, pelo ensino em comunidade, por projetos de território, por uma ação sustentável, pela criação de espaço público e pela cultura popular”.