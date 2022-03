Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após deixar o cargo de diretor geral do PSG, o nome do português Antero Henrique foi associado a vários clubes e a uma liga em especial, a inglesa. No entanto, e mais de dois anos e meio depois, a opção do antigo administrador do FC Porto acabou por ser outra e vai assumir a direção desportiva da Liga do Qatar.

“É com grande honra e ambição que me junto à Qatar Stars League (QSL). A visão clara e notável é algo que realmente me motivou desde a primeira conversa. Acreditamos que podemos maximizar os recursos já existentes e trabalhar em conjunto com todos os interessados, especialmente os clubes QSL, para elevar o nível do futebol e reforçar a marca de cada competição”, comentou o dirigente português através de um comunicado emitido esta terça-feira pelo Comité Executivo da Associação de Futebol do Qatar.

“Antero Henrique foi escolhido com muito cuidado. Estamos otimistas quanto à implementação da nova estratégia para transformar a liga numa fileira dos campeonatos mundiais e torná-la numa plataforma para jogadores, treinadores e administradores talentosos”, frisou Ahmed Abbassi, diretor executivo.

Em termos práticos, Antero Henrique tem por missão gerir uma equipa de observadores que vai ajudar os clubes da Liga do Qatar a observador e contratar jogadores que possam melhorar o nível das equipas e, como salientou o Comité Executivo da Associação de Futebol do Qatar no mesmo comunicado, “proporcionar entretenimento futebolístico competitivo de alta qualidade e para alcançar novos padrões profissionais”.