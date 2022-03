O Aeroporto Internacional da Madeira continua esta terça-feira condicionado devido ao mau tempo, situação que já motivou o cancelamento de 42 voos — chegadas e partidas — estando o arquipélago sob avisos laranja e amarelo para agitação marítima e vento forte.

De acordo com a informação disponibilizada no site da ANA, mais de 90 voos foram cancelados e seis divergiram para outros aeroportos, desde domingo, quando a região foi atingida pela depressão Célia, com vento forte do quadrante norte, transportando uma massa de ar frio e instável que origina aguaceiros, por vezes fortes, queda de neve e de granizo, acompanhados de trovoadas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou inicialmente a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso vermelho (o mais grave) para mau tempo no mar, mas esta terça-feira baixou o nível para laranja até às 18h00, indicando que as ondas de noroeste poderão atingir 11 a 13 metros de altura máxima. O aviso passa depois a amarelo.

A Madeira está também sob aviso amarelo até às 15h00 desta terça-feira por causa do vento forte, com rajadas até 90 quilómetros por hora.

O período mais crítico do temporal verificou-se durante a madrugada e a manhã de segunda-feira, com uma descida “significativa” da temperatura, neve e granizo nas zonas altas, chuva e vento forte, situação que originou diversas ocorrências por toda a ilha da Madeira, como queda de árvores, pequenas derrocadas, sarjetas obstruídas e vários acidentes de viação, mas não foram sinalizadas situações graves.

Vários troços de estradas regionais e municipais ainda permanecem encerrados ao trânsito, por questões de segurança, e as autoridades desaconselham a realização de qualquer atividade em espaço florestal enquanto se mantiverem os alertas meteorológicos.

De acordo com os dados do IPMA, na segunda-feira, a temperatura mínima foi registada no Pico do Areeiro (-2° C) e a máxima na Ponta do Sol, zona oeste da Madeira (15,9° C). No Funchal, a mínima foi de 9,6° C e a máxima de 14,8° C.

Por outro lado, na Ponta de São Lourenço, no extremo leste da ilha da Madeira, foi sinalizada uma rajada de vento que atingiu 161,3 quilómetros/hora e na zona do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo a mais forte foi de 98,6 quilómetros/hora.

O IPMA prevê para esta terça-feira aguaceiros em todo o arquipélago, em especial nas vertentes norte e terras altas da Madeira, podendo ser acompanhados de trovoada, e diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde.

Há também possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha.