Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Fundo Ambiental vai ter este ano um orçamento de 1.125 milhões de euros, o maior valor de sempre e que representa cerca do dobro do atribuído no ano passado. Para este crescimento contribui o aumento da cotações do CO2 cujas licenças vendidas em leilão são uma receita do Estado. Já em 2021, a execução de verbas pelo Fundo Ambiental ultrapassou em muito o orçamento inicial, atingindo os 955 milhões de euros, também por causa do aumento das cotações do C02 que as empresas industriais têm de adquirir para emitir emissões poluentes.

O Ministério do Ambiente explica, em comunicado, que a revisão em alta das receitas com a venda de licenças permite transferir uma almofada adicional de 150 milhões de euros para o sistema elétrico nacional que servirá para reduzir as tarifas de acesso à rede pagas pelas empresas, as mais expostas aos aumentos dos preços da energia.

As receitas estimadas deste Fundo, gerido pela secretaria-geral do Ministério do Ambiente e Ação Climática, foram revistas em alta de 125 milhões de euros desde agosto, valor que é reforçado por mais 25 milhões de euros de receitas do ano anterior que não foram usados pelo regulador da energia na fixação das tarifas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para além do sistema elétrico, que tem sido o principal destino dos milhões do Fundo Ambiental, foram entretanto anunciadas medidas de reforço para conter o efeito do aumento dos combustíveis em vários setores. O transporte coletivo de passageiros e os táxis irão receber uma verba adicional de 25 milhões de euros através do apoio de 30 cêntimos a cada litro de combustível, apoio que será estendido ao transporte de mercadorias de menor dimensão e aos veículos TVDE( Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados).

Para os consumidores mais vulneráveis, o Governo aprovou um desconto de 10 euros à compra de gás de botija GPL que irá beneficiar os clientes da tarifa social de eletricidade, mais de 700 mil agregados. O Fundo Ambiental irá igualmente financiar com 5 milhões de euros as medidas de combate à seca e apoiar a compra de veículos de baixas emissões com uma dotação de até 10 milhões de euros.