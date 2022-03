“Nós não sobrevivemos na Madeira sem as levadas”. Como a água é o "Sistema Circulatório" da ilha

Já na inauguração da exposição, Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, assumiu que “há erros como há em todo o processo histórico”, ressalvando que os ilhéus têm atualmente “a generalidade do acesso à educação e à cultura”, à RTP Madeira.

“A Madeira é um território de extrema dificuldade de intervenção”, como provam as fotos e os documentos reunidos na exposição, onde se vê os trabalhadores amarrados às íngremes montanhas. Aliado ainda ao ano de seca, a questão da água tem de ser cuidadosamente pensada, ressalta o arquiteto, exemplificando com o facto de a precipitação ser intensa na cordilheira central e, por isso, deveria ser aproveitada.

A paisagem e as catástrofes naturais

A Madeira é densamente povoada no sul. De acordo com os Censos 2021, citados pelo Diário de Notícias da Madeira, só o Funchal tem 105.919 habitantes, enquanto os concelhos do norte têm drasticamente menos população, por exemplo, no Porto Moniz vivem 2.521 pessoas e em São Vicente 4.874. Proporcionalmente, ocorreu um aumento de imobiliário, contudo “a ilha não é infinita a nível de espaço”, recorda Martinho. Aliás, um dos problemas urbanísticos é a ocupação de leitos das ribeiras, “onde deveriam ser proibidas construções”.

Relembrando as catástrofes naturais que assolaram a ilha, nomeadamente o 20 de fevereiro, “a ausência ou o desrespeito do planeamento faz com que o ser humano esteja a aumentar a sua vulnerabilidade”. Sem pretender o regresso aos tempos de servidão, que outrora dominavam, nem tender para uma visão nostálgica, devesse reencontrar a original vocação produtiva dos socalcos, em alternativa ao abandono ou à passiva contemplação ou às construções desmedidas.

Um terreno agrícola — outrora cultivado, mas atualmente abandonado –, nele aumenta o crescimento de ervas, que no verão ficam secas, árvores, ramagens – inflamáveis, muitas das vezes – portanto, propicia mais incêndios. O fogo não se alastra em culturas irrigadas”, informa Martinho.

Desastres naturais são inevitáveis e, por isso, o discurso sobre preservação, considera David, tem de passar obrigatoriamente pelo tópico de segurança: “Se nós dissermos que é inseguro abandonar os poios [regionalismo para socalcos] é meio caminho andando para se começar a proteger os poios”.

Como o caminho de um arquiteto e de um artista visual se cruzaram

Como um “arquivo pessoal” e ligado à experiência de acompanhar o pai nas lides agrícolas, há algum tempo que Martinho regista fotograficamente os tornadouros. O problema? Apercebeu-se que a escala e a noção de paisagem que idealizou estavam reduzidas a um objeto. É aqui que decide endereçar o convite a David Oliveira, membro da equipa que está a preparar a candidatura das levadas para Património Mundial da UNESCO. “Ficou entusiasmado”, conta.

Conhecia o trabalho específico do arquiteto, porque leu a sua tese de mestrado “Terroir”, que “curiosamente” incide sobre como a vinha e as construções arquitetónicas modelaram a paisagem insular. No documento estava indicado o e-mail e, numa mensagem, felicitou “a paixão” presente no trabalho e a amizade começou via correio eletrónico – acabaram até a descobrir que pertencem à mesma freguesia: o Estreito de Câmara de Lobos.

A formação universitária em arquitetura e o consequente distanciamento à ilha com breves passagens apenas nas férias é que fizeram David reparar nos contornos ímpares da ilha que o viu nascer. “A paisagem nunca foi um tema que eu tivesse noção no meu crescimento. Era uma coisa que existia, mas que eu não estava consciente de”, revela.

David esqueceu-se de olhar à volta na juventude, mas há quem lá viva a vida toda, construindo um sentido de pertença, sem se aperceber do conceito de paisagem.

O agricultor não pensa tanto no conceito de paisagem, mas vê as levadas, os socalcos e os outros conceitos de forma igualmente relevante. Não vê como a identidade da nossa terra, vê como a razão de conseguir subsistir, de conseguir retirar os alimentos e os produtos agrícolas. Vai tratá-los [conceitos geográficos] de forma digna para que ele consiga também usufruir dos elementos provenientes dali”.

E Martinho aproveita a deixa para relembrar que “o agricultor está permanentemente a construir paisagem”, já que “a modulação acontece com a ação de cada um”.

A vertente educativa da exposição

Com uma vertente marcadamente educativa, na Galeria Espaço Mar, que consta no Plano Nacional das Artes, a exposição quer unir a “diluição e flexibilidade de disciplinas e a relação com o quotidiano”, desenvolvendo a sensibilidade estética e o pensamento crítico dos jovens. Essa “diluição” convoca diferentes áreas de conhecimento, desde a história regional, a geografia (com os conceitos de demografia, orografia, pluviosidade), a educação visual (representação dos mapas, leitura das escalas) e as ciências naturais. No fundo, assumem os responsáveis do projeto, querem ensinar os alunos a definir paisagem. Então, no fim, o que é paisagem?