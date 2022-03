Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeiro soube-se que o jornalista Benjamin Hall tinha ficado ferido com gravidade em Horenka, nos arredores de Kiev, após ter estado num carro que foi alvo de ataque pelas forças russas. Com o avançar das horas, começaram a surgir mais detalhes. Pierre Zakrzewski, operador de câmara de 55 anos que trabalhava para a Fox News, morreu na sequência deste ataque, assim como a jornalista ucraniana de 24 anos Oleksandra Kurshynova.

A Fox News divulgou a morte num dos seus programas. “Pierre Zakrzewski foi uma lenda neste canal e a sua perda é devastadora. Ele esteve connosco por anos, cobrindo guerras no Iraque, Afeganistão e Síria”. Numa carta enviada aos funcionários do canal, a diretora-executiva da estação, Suzanne Scott, elogiou o repórter de imagem. “A sua paixão e talento como jornalista eram inestimáveis. Os seus talentos eram vastos e fazia tudo sob imensa pressão.”

“Ele estava profundamente comprometido em contar uma história com a sua coragem, profissionalismo e ética de trabalho”, afirmou Suzanne Scott, acrescentando que Pierre Zakrzewski estava na Ucrânia desde fevereiro. “Hoje é um dia triste para a Fox News e para todos os jornalistas que arriscam a sua vida para divulgar notícias.”

#BREAKING: Fox News announces cameraman Pierre Zakrzewski was killed yesterday in the attack that left Benjamin Hall injured.@BillHemmer called him "an absolute legend" who "cover[ed] wars in Iraq & Afghanistan & Syria" and "his loss is devastating." pic.twitter.com/4YYrZcQD0l — Curtis Houck (@CurtisHouck) March 15, 2022

A informação foi depois confirmada pelo ministério da Defesa ucraniano na sua conta pessoal do Twitter: “A verdade é o alvo. As tropas russas dispararam contra Pierre Zakrevsky”. A tutela informou ainda que a jornalista e a produtora Oleksandra Kurshynova, que colaborava com a Fox News, morreu, além de que Benjamin Hall sobreviveu, mas “perdeu parte da sua perna”.

The truth is the target. Russian troops fired at Fox News camera crew near Kyiv. Cameraman Pierre Zakrevsky and producer Oleksandra Kurshynova were killed. Journalist Benjamin Hall survived, but lost part of his leg. #RussianWarCrimesinUkraine — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 15, 2022

Oleksandra Kurshynova era uma jornalista de 24 anos. De acordo com Yonat Frilling, jornalista da Fox News, a jovem “adorava música”, era “divertida” e “bondosa”. “Trabalhava com a nossa equipa desde o mês passado e fez um trabalho brilhante”, descreveu.

In yesterday's attack near Kyiv, we have lost a beautiful brave woman – Oleksandra Kuvshinova – Sasha. She loved music and she was funny and kind. she was 24 years old. She worked with our team for the past month and did a brilliant job.

May her memory be a blessing pic.twitter.com/QGzqV3Fy5D — Yonat Friling (Frühling) (@Foxyonat) March 15, 2022

A notícia chega dias depois de outro jornalista e realizador norte-americano que já tinha trabalhado para o New York Times — Brent Renaud — ter sido morto perto de Irpin, enquanto estava acompanhado pelo jornalista Juan Arredondo, que também ficou ferido, a filmar refugiados que tentavam fugir do país.