A Procuradoria russa pediu esta terça-feira 13 anos de prisão para o opositor Alexei Navalny num caso de fraude e de ofensas ao tribunal, quando já cumpre uma sentença de dois anos e meio de cadeia.

“Peço que seja imposta uma pena de prisão de 13 anos”, disse a procuradora Nadezhda Tikhonova, citada pelas agências de notícias russas.

Navalny está preso na Rússia desde janeiro de 2021, quando regressou ao país depois da convalescença na Alemanha.

O opositor russo que dirigia uma organização contra a corrupção na Rússia foi alvo de envenenamento, tendo acusado o envolvimento do Kremlin no ataque que sofreu no verão de 2020.