Só em maio deverá haver uma decisão sobre se as regras orçamentais europeias continuam, ou não, suspensas por mais um ano, revelou João Leão, ministro das Finanças, à margem da reunião do Ecofin em Bruxelas esta terça-feira.

“Há um consenso no sentido em que ninguém se opôs a que em maio se volte a colocar a questão em cima da mesa”, clarificou João Leão, lembrando que essas regras estão suspensas desde 2020 e acrescentando que Portugal defendeu que a “cláusula de escape” continue ativa também em 2023.

“Vários países mostraram-se favoráveis, muitos disseram que havia ainda uma grande incerteza e que era preciso esperar pelo pacote da primavera [do semestre europeu de coordenação de políticas económicas] e da avaliação da situação macroeconómica para perceber” se se justifica ou não manter as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento suspensas até 2024.

Portugal chamou a atenção de que, da nossa parte, nos parece prudente que se repondere o fim da suspensão das regras, pois estamos num contexto de grande incerteza e é suposto a economia europeia ter capacidade de reagir a esta crise e não colocarmos em causa a recuperação económica por causa de uma decisão de retomar de forma demasiado cedo as regras”, disse.

Em imagens transmitidas pela RTP3, o responsável começou por reconhecer que a “análise macroeconómica está a provocar mais inflação do que era antecipado e ao mesmo tempo está a fazer rever as estimativas de crescimento económico na UE” – e o BCE já fez uma “revisão significativa” dessas previsões, lembrou João Leão.

Quanto ao crescimento, “espera-se ainda um crescimento significativo mas menor do que era antecipado”. “Portugal apesar de não ter tantos efeitos diretos, é sempre afetado porque é muito integrado na União Europeia e vai ser afetado por esta crise”, acrescentou.