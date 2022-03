Este artigo é da responsabilidade da Compal

As cenouras são, hoje em dia, um vegetal bastante comum no mundo todo, mas a história das cenouras começa (pensa-se) por volta do ano 900 D.C., no território que é agora o Afeganistão. Depressa as cenouras espalharam-se pelas áreas circundantes e, por volta do ano 1000, chegaram ao Médio Oriente e ao Norte de África. Daí até chegarem a Espanha foi um pulo e em 1300 as cenouras já eram comuns no Norte da Europa e na China.

Apesar de serem mais conhecidas pela sua cor laranja, a verdade é que as primeiras cenouras cultivadas eram roxas ou amarelas. A cenoura cor-de-laranja que todos conhecemos só foi desenvolvida na Europa Central por volta dos séculos XV ou XVI. E, daquilo que se sabe, inicialmente as cenouras não eram utilizadas como alimento, mas sim como remédio.

Nos dias de hoje, as cenouras são um dos produtos hortícolas mais populares e versáteis e, provavelmente, um dos seus favoritos. Por isso, deixamos-lhe quatro curiosidades sobre elas.

1. Vitaminas da cenoura

A cenoura (daucus carota) é uma raíz repleta de vitaminas, minerais, fibras e compostos com ação antioxidante. Este legume é uma fonte importante de vitamina A, potássio e fibra. As cenouras têm, ainda, na sua composição beta-caroteno, um pigmento que além de atribuir a cor laranja, está associado a diversos benefícios para a saúde.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

2. A cenoura faz bem aos olhos

De certeza que já ouviu esta expressão. E é, até certo ponto, verdade. A vitamina A, que o beta-caroteno presente nas cenouras ajuda o nosso organismo a produzir, apesar de não nos dar super-visão, é importante para manter a saúde ocular. O défice de vitamina A não é comum nos países desenvolvidos, uma vez que a maioria das pessoas consegue obter as quantidades recomendadas desta vitamina através da alimentação. No entanto, pode acontecer a pessoas com condições de saúde específicas que prejudicam a absorção de nutrientes, ou em casos de desnutrição, sobretudo relevante nos países em desenvolvimento. Em casos mais graves, a deficiência de vitamina A pode causar cegueira noturna, secura severa dos olhos, manchas no branco dos olhos e, eventualmente, cegueira.

3. Mais cenoura, mais saúde!

Pela sua riqueza nutricional, as cenouras estão associadas a diversos benefícios para a saúde:

A vitamina A tem um papel importante no metabolismo do ferro no organismo. Em pessoas com deficiência de ferro, os baixos níveis de vitamina A podem reduzir ainda mais os seus níveis de ferro e levar à anemia causada pela deficiência de vitamina A, o que torna relevante ingerir alimentos ricos nesta vitamina, como as cenouras;

A vitamina A é, ainda, essencial para a saúde da pele e visão;

São diversas as vitaminas essenciais para um adequado funcionamento do sistema imunitário, e a vitamina A é uma delas;

O potássio, encontrado em quantidade significativa nas cenouras, é importante para manter a pressão arterial dentro de níveis normais;

A fibra existe em quantidades significativas na fruta e nos hortícolas, e a cenoura não é exceção. Este nutriente, além de ter um papel relevante na saúde intestinal, contribui para a saciedade.

4. De preferência, comer cenoura com casca

Grande parte do valor nutricional da cenoura está perto da superfície da cenoura e, por essa razão, em vez de descascar a cenoura, o ideal é lavar e raspar apenas.

5. Existem várias cores de cenoura

As cenouras, originalmente, tinham as cores púrpura, branca e amarela. A cenoura laranja, que é hoje a cor tradicional deste legume, foi desenvolvida na Holanda, como tributo a Guilherme I, durante a luta holandesa pela independência da Espanha.

Como incluir a cenoura na alimentação

Por ser muito versátil, a cenoura pode ser consumida de diferentes formas. Pode aproveitá-la para receitas vegan, saladas, usá-la como acompanhamento ou até como snack. O seu sabor adocicado torna-a, também, perfeita para bolachas e doces. Pode, ainda, optar por consumi-la na forma de sumo, com o nosso Compal Veggie Maçã Cenoura.

Fontes:

WebMd

Eufic

Medical News Today

APN

Quali.pt: Segurança Alimentar

Saiba mais em compal.pt