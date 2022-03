Nunca o tema da Cibersegurança foi tão relevante como nos dias de hoje. As notícias sobre ataques informáticos a grandes empresas um pouco por todo o mundo não param de chegar, e Portugal não é exceção. É por isso que, mais do que nunca, importa falar sobre as melhores formas de proteger a sua empresa.

É precisamente sobre isso que falaremos no próximo dia 22, a partir das 17 horas, hora em que estreia no site e Facebook do Observador a primeira de quatro talks. Nela, João Miguel Santos, Host da Rádio Observador, vai estar sentado com Rui Costa, CTO da Armis e Fábio Vitor, Custmer Engineer da Microsoft para uma conversa de 30 minutos sobre A Nova Era da Cibersegrança.

Esta conversa estará integrada na iniciativa Uma (R)evolução Digital — Um guia para PME’s, desenvolvido em parceria com a Microsoft. A iniciativa terá como base quatro grandes temáticas: Segurança, Cloud, Colaboração e Plataformas e PowerDynamics. Para cada um dos temas, o Observador estreia uma talk, onde especialistas parceiros abordarão as diferentes questões.

Se quer saber mais sobre como proteger a sua empresa, junte-se a nós, no dia 22 de março. Terá apenas de reservar o dia e hora na sua agenda, e aceder ao site ou Facebook do Observador para não perder este evento.

Marque na sua agenda: dia 22 de março, às 17 horas, no site ou Facebook do Observador, num computador, tablet ou smartphone perto de si.